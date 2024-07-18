比比星期四｜「特朗普交易」仲有無得炒？｜美國減息周期前部署策略｜三中全會吼兩類股份？

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

市場預計美國總統候選人特朗普大機會當選，投資者針對其政治傾向以及政策預期預先部署，道指節節向上與「特朗普交易」有關？哪些股份或資產類別值得留意?隔晚納斯達克綜合指數跌2.8%，加上傳美國將收緊芯片技術出口，美國芯片股受壓，連帶拖累台股及港股？三中全會即將進入尾聲，未見有大多炒作的消息，但仍可關注兩類股份？

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