  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

18/07/2024

比比星期四｜「特朗普交易」仲有無得炒？｜美國減息周期前部署策略｜三中全會吼兩類股份？

#hot talk 1點鐘 #溫傑 #凱基亞洲 #恒生指數 #香港股票 #經濟數據 #特朗普交易 #減息 #金融科技 #電力股 #中特估 #地產股 #金價 #潤電 #009961 #攜程 #01898 #中煤能源 #00836 #時代電氣 #03898
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　市場預計美國總統候選人特朗普大機會當選，投資者針對其政治傾向以及政策預期預先部署，道指節節向上與「特朗普交易」有關？哪些股份或資產類別值得留意?隔晚納斯達克綜合指數跌2.8%，加上傳美國將收緊芯片技術出口，美國芯片股受壓，連帶拖累台股及港股？三中全會即將進入尾聲，未見有大多炒作的消息，但仍可關注兩類股份？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/RVRKQuzmznQ

 

►把時間軸拉到01:44開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

提提大家，我們由即日起已暫停Facebook直播，一齊集中在YouTube交流互動，或者去etnet TV睇直播都可以！

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】9歲泳手一度被拒參賽，議員指泳總執委會長兼任上訴委會長欠公正► 立即投票

我要回應
更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#hot talk 1點鐘 #溫傑 #凱基亞洲 #恒生指數 #香港股票 #經濟數據 #特朗普交易 #減息 #金融科技 #電力股 #中特估 #地產股 #金價 #潤電 #009961 #攜程 #01898 #中煤能源 #00836 #時代電氣 #03898
更多財智文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

從法國到美國的左右難題

17/07/2024 15:13

大國博弈

高息定存 | 大新上調3個月定存息至最高4.1厘

16/07/2024 16:52

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk