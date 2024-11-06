【無奇不有】15個的神級懶人 沒有最懶 只有更懶

1. 我開車上學，發現到3樓教室的電扶梯壞了，就開車回家。









2. 我在床上用玩具槍朝電燈開關發射10發橡膠子彈，全部沒打中，於是我開著燈睡。











3. 我把課本留在另一個房間，花了半小時在電腦上找課本內容的載點。











4. 有一次我在Grindr (同志交友APP) 上釣到一個男的，然後我請他過來我家的時候順便在路上買牛奶。其實我根本不太想愛愛，但我超想吃麥片的。











5. 有一次我在餐廳的時候臉上沾到烤肉醬。我沒有站起來拿餐巾，而是用一塊麵包把它抹下來然後吃掉。這也是我做過最胖的事。













6. 我沒卸妝就睡著了。醒來後，隔天就頂著一樣的妝。













7. 我以前有一個那種可以用拍手聲來開關的燈，但我覺得拍手太煩了，所以就錄下我拍手的聲音，然後把我鍵盤上一個可自行調整的鍵改成拍手音效。















8. 我養了一隻狗跟一隻貓，我很討厭開著門睡覺，但有時候狗狗會想在我房間內睡覺，有時候又想在房間外睡覺，但總是在我躺到床上時才決定。







解決方法？我在床頭放了一支雷射光筆，在狗狗決定他要睡哪裡之後，我就用雷射光筆指向門的地方，我家

貓咪就會撲上去把門關上。現在這已經變成慣例了，我的



貓在睡覺前還會在門邊等雷射光點。









9. 我原本躺在床上的時候開著燈，但要睡的時候想把燈關上。所以我用手機打給家裡電話，然後裝出別的聲音說要找我。我媽把電話拿進來給我的時候，我就請她出去的時候順便關燈。最後我把兩支電話都掛掉然後睡覺。









10. 我不想起來拿剪刀拆我收到的包裹，所以我就抓貓咪過來然後用他的爪子開。包裝是軟的塑膠，貓也根本不在乎。













11. 我打給餐廳，請他們再把服務生叫過來桌旁。











12. 我在高中時修了一堂「就業訓練」的課，每天我有25%的在校時間是要去「工作」，僱主給我們打的分數會轉成課堂成績。





高三那一年，我跟老師說我綜觀整個課程，覺得因為我有自己的公司，也就是會在eBay上賣東西，我應該可以當我自己的老闆，她還同意了。最後我還是被當了，因為我沒有填那個給自己分數的評量表。











13. 我曾經坐在廁所45分鐘，因為我不想把褲子穿上。











14. 我只需要再擦一次屁股，但衛生紙用完了，所以我就用裡面的棕色捲筒。











15. 我以前在軍艦上服役。某天我在軍官室用餐時，參謀走了進來。他絕對不是個早鳥，他還半睡半醒的，眼睛朦朦朧朧，就像一個拿著貝果的殭屍。他坐在我對面半夢半醒地吃貝果，而我背靠著外牆，陽光從舷窗射進來，剛好照在他臉上。而他只是瞇眼嚼著貝果，看起來只記得還要維持呼吸之類的，看著都痛苦。





突然，他緩緩拿起電話，撥給艦橋，然後用睡意濃厚的聲音說：「嗯，我是參謀，你能不能…調整方向，對，165度，謝了。」接著他掛下電話，繼續嚼，然後非常緩慢地，我看到那個圓形的太陽光逐漸從他臉上移開，到他背後的牆上。這時我才意識到我剛看到了什麼：他讓船員將這麼大一艘船轉向15度，好讓陽光不要照在他臉上！







(資料來源：Hellou)



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