【心理測驗】你是婚後容易出軌的人嗎？10題快速測出你婚後會不會輕易出軌

你是否曾想過，婚後會不會容易出軌？本篇帶來陸網上爆紅的心理測驗，透過10個簡單問題來分析你對婚姻的忠誠度。這些問題不僅能反映你的情感需求，也可能揭示你對婚姻的態度，你會是哪一種人呢？快往下測測看結果如何吧！



Q1：你現在注重健身嗎？

a｜是的 > 轉Q2

b｜不是 > 轉Q3

c｜普通 > 轉Q4









Q2：你的性格比較溫和，和誰的關係都很不錯嗎？

a｜是的 > 轉Q3

b｜不是 > 轉Q4

c｜普通 > 轉Q5









Q3：你是一個會自己找樂子的人嗎？

a｜是的 > 轉Q4

b｜不是 > 轉Q5

c｜偶爾 > 轉Q6











Q4：你會在乎結婚時有無房子嗎？

a｜我會 > 轉Q5

b｜不會 > 轉Q6

c｜還好 > 轉Q7









Q5：你會不會覺得，有時候連身邊最親近的好友都不太能相信？

a｜我會 > 轉Q6

b｜不會 > 轉Q7

c｜偶爾 > 轉Q8







Q6：憑第一直接來選，你最喜歡冰、雪、霜？

a｜冰 > 轉Q7

b｜雪 > 轉Q8

c｜霜 > 答案A











Q7：以下三種生活方式，你最喜歡哪個？

a｜吃遍全球美食 > 轉Q8

b｜走遍全球景點 > 轉Q9

c｜宅家躺著不動 > 轉10









Q8：在不考慮營利的情況下，你會想開以下哪種店？

a｜咖啡廳 > 轉Q9

b｜鮮花店 > 答案A

c｜蛋糕店 > 答案B











Q9：在很餓的情況下，你會吃以下哪種水果？

a｜西瓜 > 答案C

b｜蘋果 > 答案D

c｜哈密瓜 > 答案A











Q10：你覺得以下哪種男人，是最有風度和韻味的？

a｜成功的商務青年 > 答案B

b｜長相古典的文化大叔 > 答案C

c｜鬍鬚皆白的健朗爺爺 > 答案D























繼續往下看看心理測驗結果分析吧！





