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18/07/2024

香港美食 | 蔡瀾好評本地親民食店公開！食家眼中香港最珍貴杭州菜館係邊間？香脆足料越式法包有特別食法！北角有蔡瀾至愛福建菜家鄉小店

#蔡瀾 #美食特集 #香港美食 #親民美味 #天香樓 #添記法式三文治 #中央飯店 #真真美食店
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Text: Sammy Leung

　　蔡瀾的YouTube頻道「蔡瀾花花世界 ChuaLam ColorfulWorld」近日推出了一條新影片，是有天香樓的合集，當中更指天香樓是「香港最珍貴」的杭州菜館。所以，今次會看看蔡瀾曾在其YouTube頻道介紹過甚麼親民美味呢！今次就選了其中4間，即睇！

 

蔡瀾推介餐廳│1. 天香樓：香港最珍貴杭州菜館

 

　　如果你有留意蔡瀾的YouTube頻道「蔡瀾花花世界 ChuaLam ColorfulWorld」，你就會發現早前這YouTube頻道更新了一段影片是有關「天香樓」的合集。影片一開始，蔡瀾已經大讚天香樓是「香港最珍貴的唯一一間杭州菜館」，評價相當高！影片中推介菜式包括蟹粉拌麵、火瞳雲吞鴨、龍井蝦仁、煙燻黃魚、煙燻田雞、生爆鱔背、酒釀丸子、八寶飯等。

 

圖片來源：YouTube@蔡瀾花花世界 ChuaLam ColorfulWorld

圖片來源：YouTube@蔡瀾花花世界 ChuaLam ColorfulWorld

 

　　而蔡瀾又最喜歡哪幾道菜，大家可以跟住點菜！首先是醬蘿蔔，蔡瀾指這種泡菜做得非常好，在別的地方是吃不到的；在前菜拼盆中，包括馬蘭頭、醬鴨、鴨舌，他最喜歡鴨舌，仲示範了食法，看來非常入味；接著是龍井蝦仁，剝了殼的河蝦，配合龍井翻炒，是一道超花心機的菜式；煙燻田雞不是個個人都喜歡，但蔡瀾卻指是這餐廳最好的一道菜之一，所以一定要試試；乞兒雞滲入了酒香，肉質鮮嫩，雞內包的裹著的大頭菜及肉絲很入味；最後再大推了火瞳雲吞鴨及酒釀丸子。

 

 

圖片來源：YouTube@蔡瀾花花世界 ChuaLam ColorfulWorld

圖片來源：YouTube@蔡瀾花花世界 ChuaLam ColorfulWorld

圖片來源：YouTube@蔡瀾花花世界 ChuaLam ColorfulWorld

 

天香樓

地址：尖沙咀柯士甸路18C號

 

下一頁：蔡瀾40年前已食過越式法包

 

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