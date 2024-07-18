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18/07/2024

消費模式變了樣！Marketer分析4大年齡層消費力︰肯使錢的只餘「三高」人士！點解年輕人降級甚至放棄消費？

#公司中層 #人口老化 #消費模式 #儲蓄 #經濟 #長者 #Pantry熱話 #打工仔 #裁員
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  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　全球經濟下行、科技急速發展、人口老化等影響下，近年唔難發現，大眾消費模式不停地變之外，消費心態亦走向兩極化，並且十分唔健康。不少人降級消費，低收入人士選擇直接躺平，只剩低少量高收入人士願意使錢。唔同階層受著不同影響，以前較有消費力嘅一群開始無力，而唔起眼嘅群組就突然撐起半邊天。

 

20-30歲  躺平、放棄消費

 

　　高通脹加上收入低，令年青人負擔極重。今個世代年青人容易感到自我競爭力相對地低，以前一分耕耘一分收穫，而家一分耕耘半分收穫，或可能更少。努力未必一定成功，令佢哋唔追求職場成功。漸漸只追求簡單生活，連普通消費意慾下降甚至躺平。加上大多開始主張不婚，買樓變得唔太意義。因樓巿係大部分國家經濟火車頭，呢群如果對前景半放棄的話，往後承接力亦受影響。

 

30-40歲 去中層化、降級消費

 

　　最尷尬、唔上唔落一群。工作一段時間最終成為公司中層，正努力等待下一個機會踏入職場另一階段。可惜大環境影響下大多公司盈利大減，出現去中層化現象。減低中層員工需求，能力高亦未必一定可以留得低。加上不少 30至40歲打工仔都已經成為業主，供樓壓力十分大。以前最有消費力，但今天好多已經被迫選擇降級消費。

 

40-50歲 有錢、又肯使錢

 

　　應該係暫時最願意使錢消費群。當中有不少「上咗岸」三高人士，意思係職位高、人工高、學歷高。工作上已有少成亦儲到錢，就算被裁員對佢哋影響都不大。同時間近年出現好多不婚、不育一族，生活壓力唔算太大，有較多閒錢同心神投放喺自己身上。買名錶包包、健身瑜珈、寵物相關、美容化妝等。尤其係中年男性，疫情後消費力比女性上升更多，更捨得使錢喺自己身上。除以上消費，近年愛兒時玩具、科技產品、單車汽車配件、釣魚及潛水用品等。單係釣魚用品，去年全球巿場價值已達200多億美元，可見呢個階層人士十分有消費力。

 

60+ 永遠儲蓄、唔願消費

 

　　長久以來，長者都有儲蓄習慣，平均計儲蓄亦唔少（記住係「平均」）。但佢哋唔太鍾意消費，多數計劃留錢養老或者畀囝女、孫囝女作長遠生活費用。而經濟差會令佢哋更加唔想使錢，只得少部分擁優厚退休金人士能夠保持消費水平。整體而言，呢群消費者喺疫情前保守，疫情後更保守。

 

　　戴返個頭盔先，唔係話要以偏概全，以上都係一個普遍觀察，當然40-50歲可能都有降級消費，年輕一群消費力亦可以好高。近年經濟不景氣，唔單止消費群轉移，消費品、習慣、心態等都有好大改變。相信呢啲改變會每年「更新」，未來要捉緊巿場需加倍努力。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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