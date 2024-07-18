全球最佳城市2024出爐！日本、泰國各佔十強2席位！東京竟不入Top 5！墨西哥這地方連升5位登榜首？

美國著名雜誌《Travel + Leisure》近日公布2024 年度全球最佳城市，由超過 186,000 名讀者按各地的豪華酒店、度假村、城市、島嶼、郵輪、水療中心、航空公司等看法，投選出最能令旅客產生共鳴的新興目的地。日本、泰國各有兩個城市打入十強，曼谷更超越東京排第七位，榜首究竟花落誰家？

去年排第五位的 San Miguel de Allende 位於墨西哥，今年以 91.88 分躍升至榜首位置，《Travel + Leisure》引用讀者大讚山城各方面都無與倫比，這裏有不少壯觀建築，最出名要數標誌性的聖米格爾教區教堂，加上食物也相當美味，今年揮底日本、泰國榮登全球最佳城市。緊隨其後是印度西北部的 Udaipur，當地湖光山色，甚至在湖上、海上建設古老而華麗的宮殿，因而被稱為「湖城」、「東方威尼斯」。日本京都則留守第三位，《Travel + Leisure》指大家在這個日本古可以欣賞伏見稻荷大社、金閣寺等百年古跡，當地也有傳統日式旅館至設備齊全的度假村，適合不同的旅客。

（圖片來源︰unsplash）

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越南會安早在 15 至 19 世紀是重要的國際貿易港口，雲集中國、日本、印度、歐洲等地的商船，所以當地的老建築都糅合了越、日、清三地建築特色，即使經歷多次戰爭仍能保留完整建築，被聯合國教科文組織列為世界遺產，今年在全球最佳城市排名中，以 90.67 分位列第 4 位。另外，泰國清邁則由去年的第 11 位升至第 5 位，讀者都讚清邁是個有文化、美食且價格實惠的美麗城市。雖然它不像曼谷熱鬧，但仍有很多充滿活力的寺廟。

1. 墨西哥聖米格爾-德阿連德（San Miguel de Allende）

2. 印度烏代布爾（Udaipur）

3. 日本京都（Kyoto）

4. 越南會安（Hoi An）

5. 泰國清邁（Chiang Mai）

6. 意大利佛羅倫斯（Florence）

7. 泰國曼谷（Bangkok）

8. 日本東京（Tokyo）

9. 印尼烏布（Ubud）

10. 葡萄牙豐沙爾（Funchal）

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