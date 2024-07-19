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19/07/2024

大坑一日遊 | 大坑玩樂、美食推介！三級歷史建築打卡+了解舞火龍文化 / 人氣港式鐵皮茶檔歎奶茶 / 大坑名物邪惡流心曲奇、爆餡冬甩

#周末好去處 #香港玩樂 #好去處 #打卡熱點 #本地遊 #週末好去處 #一日遊 #大坑
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Text: Sammy Leung

　　在假日時不想窩在家中，大家有想過去哪些地方走走嗎？如果剛好去了港島區，又不知道可以做甚麼，不如就去大坑吧！大坑真的有很多美食及打卡景點，即睇大坑一日遊有咩玩！

 

大坑一日遊│1. 大坑火龍文化館：三級歷史建築！了解舞火龍文化

 

　　常常都聽舞火龍，但大家知不知道大坑有一間「大坑火龍文化館」呢？大坑中秋舞火龍活動已經有140年歷史，在每年中秋節前後的三個晚上都會有火龍在大坑社區內舞動巡遊，所以很多香港人都會去看看。而「大坑火龍文化館」原建築物為「孔聖義學」，在1949年重建後變成不同辦學和教育團體用作學校或教育用途。後來這棟建築獲古物諮詢委員會評為三級歷史建築，更活化成「大坑火龍文化館」推廣舞火龍文化。

 

 

 

　　而這棟建築採用現代主義建築風格，因為白色立方體外型，所以很好打卡。仔細看，大家會看到木楣窗、鐵製裝飾欄杆、鐵窗窗花、鑄鐵陶製雨水管和水落斗等，相當有特色！當大家去大坑火龍文化館，可以免費參觀館內地下展覽廳，當中利用創新的數碼科技設備和展覽技術，以投影技術及互動形式展示舞火龍活動，令你好像去到舞火龍的現場。除了看到火龍背後的傳承及工藝外，仲會看到建築物歷史、保育過程、大坑客家村的演變及今昔風貌等。如果想認識更多，可以登記參加免費公眾導賞團，導賞員會講解更多舞火龍背後有趣的故事及建築物的歷史意義。

 

 

 

大坑火龍文化館

開放時間：上午 10 時至下午 6 時 (星期一及特別公眾假期休館)

特別公眾假期休館：元旦日、農曆年初一至年初三、耶穌受難日、聖誕節及聖誕節翌日

地址：大坑書館街12號

詳情按此

 

下一頁：一級歷史建築！紅磚綠瓦中西合壁教堂

 

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