黃錦星書展大鬥林超英！自爆2019年起無繳過電費、林超英「-$7」電費？即睇2位達人慳電大法：雪櫃一定要用這款？夏天靠一東西降室內溫度

環境局前局長黃錦星今年出版新書《邁向碳中和 香港人和事》，而他就邀請了天文台前台長林超英撰寫書序。所以書展剛開幕，他們就一同辦講座，在講座當中一向是「慳電達人」的林超英指自己連續幾個月「負7元」電費。而黃錦星亦自爆2019年起，便無繳過電費。二人好像在鬥慳電一樣，相當有趣。不如今次就看看二人曾公布過甚麼慳電大法，讓大家一齊取取經！

圖片來源：黃錦星 Facebook

慳電方法│黃錦星

先看看環境局前局長黃錦星，他在今次書展自爆2019年起，便無繳過電費。其實要要翻查資料，你就會發現多年來，他也是一位「慳電達人」，到底他用了甚麼方法慳電呢？今次會列出黃錦星曾提過的5點慳電大法：

• 慎用冷氣：28度先可以考慮開冷氣，可以用風扇

• 用一級能源標籤的變頻式雪櫃：節省電力及電費

圖片來源：黃錦星 Facebook

下一頁：林超英慳電方法