西九還有多少地可以賣？

西九文化區管理局財困，政府卒之容許西九可出售住宅部分地皮，作營運資金。

講西九發展，不少人為管理局保駕護航，更何況她手執香港故宮文化博物館和M+博物館。究竟西九為甚麼財困？理由是甚麼？

西九管理局說仍有52億元現金，若按西九現金流預測，淨現金將在明年中用完，現金流緊張，需要透過商業借貸填補短期資金缺口。

甚麼叫淨現金流？就是在沒有任何收入的情況下，她才出現資金缺口。按現時唐英年說故宮文化博物館的成本回收67%，為全球最高，M+成本回收亦達42%，理論上說明年缺錢，是言過其實，博物館是有收入的，只不過是多是少。

說財困，不如說是以此迫政府讓步的招數罷了。

政府容許西九管理局出售住宅地皮，所得料可作10年的營運資金。(Shutterstock)

先計計數，根據西九管理局截至今年3月數據顯示：

西九文化區管理局在上個財政年度出現7.18億元基本營運赤字，較2021年實施緊縮開支前的預測減少一半；

現時西九主要營運收益來自租金收入，以及捐贈和贊助，分別佔27%及43%，上年度起增加的博物館門票收入錄得8613萬元，佔總營運收入約12%，其餘收入包括商品銷售、設施管理服務、會費等。

開支方面，全年營運開支為14億元，其中約30%屬員工成本，節目及研究費用則佔約21%。

如果全年營運開支為14億元，若現在仍有52億元現金，何解明年中便用完？這不合邏輯吧！

照計52億元現金，即使沒有收入，也足夠西九運營3年，何來財因？

根據相關數據，以政府批准西九可出售住宅部分地皮涉及約183萬呎樓面，地皮估值183億元，每呎樓面地價約1萬元。這樣西九管理局獲10年營運資金，即是平均每年約有18億元。不是說每年營運開支14億元嗎？183億元賣地收益可以用13年啊！

這條數仍未計租金、捐贈、贊助、門票和商品銷售、設施管理服務、會費等每年幾億元收入。

M+博物館自2021年底開幕，第一年讓香港居民享免費入場後，現時成人門票收費為120元，截至今年3月，累計約440萬人次參觀。而2022年7月開幕的香港故宮文化博物館，截至今年3月，累計164萬人次參觀，現時成人一般門票售價為60元。

即使如西九管理局主席唐英年指西九文化區最近說，M+和香港故宮文化博物館至今分別錄得近600萬及逾240萬入場人次，不過這個數字是累計，我們不禁要問，究竟去年入場人數是多少？

上年度博物館門票收入只有8613萬元，兩間博物館加埋都只有80萬觀眾，相信大家都感到意外。

假設M+和香港故宮文化博物館每年均可吸引100萬觀眾，收入分別已有1.2億元和6000萬元，收入共有1.8億元，遠比去年的8000多萬元高一倍。

如果兩間博物館每年均可吸引200萬觀眾，收入分別已有2.4億元和1.2億元，共有3.6億元，對整體營運大有幫助。

是兩間博物館展品吸引不到足夠觀眾嗎？還是甚麼？

這盤帳怎樣算，應該由西九管理層解答。相信即使讓西九賣了地，10年後也一樣「財困」，因為我們看不到西九有甚麼解決財困的長遠計劃，試問西九還有多少地可以賣？