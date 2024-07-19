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19/07/2024

1周部署｜憧憬美國9月減息 科技股可重新留意？建議避開兩大板塊

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嘉賓：華盛證券經紀部董事 李偉傑

 

　　三中全會昨日（18日）閉幕，加上今早（19日）記者會未有太多驚喜，港股承接美股跌勢，全日低開低走，日中一度跌逾400點，低見17376點，與7月9日低位相若，收市仍然失守250天線，大市欠缺利好因素，港股繼續區間上落為主？下周有甚麼焦點要留意？李偉傑表示，市場對三中全會憧憬有落差，導致港股表現受壓，預計港股於此水平區間上落。市場對美國9月減息的機會率增加至逾九成，目前科技股抗跌能力相對較高，或反映資金或重新留意一眾科技股。另外，他建議暫時避開兩大板塊。

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/YI5SzcAd9Hk

 

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