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21/07/2024

高息定存 | 一周高息合集，銀行加息比併，3個月定存邊間稱冠？

#工銀亞洲 #高息 #收息 #集友銀行 #大新銀行 #華僑銀行 #高息定存
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　　市場預期美國最快9月減息，本港銀行繼續調整定存部署，以高息搶存款，最新高息主要集中於短存期，例如3個月及80天、120天等特別存款期。

 

高息定存 | 一周高息合集，銀行加息比併，3個月定存邊間稱冠？

（資料圖片）

 

　　集友銀行推出全新120日定存計劃，客戶透過分行或網上銀行以舊資金100萬至1000萬辦理，可享120日3.9厘息。另外，如客戶以新資金100萬至5000萬辦理，更可享4厘息。

 

大新銀行3個月4.2厘，華僑銀行80天4.25厘

 

　　 大新銀行3個月定存可獲4.2厘，適用於全新VIP客戶在分行開立，存款額為10萬元至50萬元取。華僑銀行「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理，80日可享4.25厘息。

 

　　工銀亞洲3個月定存6厘息，只要為「e開戶定期優惠」全新客戶以新資金透過手機apps開立「綜合戶口」及「理財e時代」就可獲取，存款額1000至10萬元就可獲取。

 

https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&amp;page=1&amp;newsid=137481

 

https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&amp;page=1&amp;newsid=137504

 

https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&amp;page=1&amp;newsid=137554

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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