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21/07/2024

MAGAnomics駕到

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　共和黨大會上意氣風發的特朗普，和被民主黨高層逼宮的拜登，在上周形成鮮明對照，「特朗普交易」再度成為市場的寵兒。美國10年期國債收益率一度升及4.25%，債市取態慎重。IT藍屏和芯片產業鏈雙重壓力下，納斯達克指數深度調整，但道瓊斯指數卻上揚，能源與工業金屬全線盡墨。
　
　　美國共和黨召開了全國大會，特朗普正式成為2024年總統候選人，他選擇了萬斯作共和黨副總統候選人。美國的副總統是一個擺飾，除非有一天總統不在了，副總統對政策的影響有限，在華盛頓的權利角力中影響有限，但是選擇與自己理念十分接近的萬斯作拍檔，表明特朗普認為不需要為了迎合其他政治頻譜的選民而刻意修飾自己。
　
　　這意味著如果特朗普當選，其第一任推出的MAGA（make America great again，讓美國更偉大）運動，會加倍上演，做到極致。是時候探討MAGAnomics（美國偉大經濟學）的內涵了，這些政策可能徹底改變美國的政治生態和經濟架構，也可能重新塑造戰後美國主導建立起來的國際貿易和地緣政治秩序。

 

若特朗普當選，其第一任推出的「讓美國更偉大」運動，勢加倍上演。(AP)

　
　　筆者體會的MAGAnomics，簡單來講就是增加關稅、降低稅率、減少監管、充實國內產業。特朗普第二任可能對來自中國的進口品徵收100%關稅，對所有進口產品課徵10%的關稅，背後的邏輯是逼迫產業鏈回流美國。他這種稅率對通貨膨脹的影響，經濟學家以及特團隊內部都有爭議，不過如今的共和黨肯定比8年前更願意接受通過關稅來獲取本國利益。
　
　　產業政策，是MAGAnomics重要的一部分。無論民主黨還是共和黨，都摒棄了之前推崇的自由競爭理念，不過特朗普對拜登以芯片、AI產業為核心的產業政策不甚感冒，他希望美國成為主導全球的能源供應國，繼續支持石油產業，通過競爭重塑電動車行業，同時迫使跨國公司停止生產外包，重新讓美國成為製造業大國。
　
　　稅收政策上，他將使2017年的減稅政策永久化，企業稅率起碼下調到20%，甚至15%；同時為工薪階層大幅減稅。迄今為止，特朗普團隊並無提出應如何填補減稅所帶來的預算缺口，看來最終都會以巨額財政赤字收場，也就意味著寬鬆的貨幣政策需要長期維持下去，不僅利率需要下降，流動性也需要維持（甚至增加）。他從來不介意強勢干預美國聯儲局的政策決定。
　
　　特朗普經濟學與拜登經濟學，在思路上有兩個重要不同之處，第一，特朗普要貫徹去監管，金融、能源等行業的監管條例可能被簡化；第二，特朗普重視被遺忘的美國，他希望將經濟發展和資產升值帶到中西部、鐵鏽帶和廣大鄉村地帶去，同時致力於改善美國城市的治安、交通。至於MAGAnomics的移民政策、地緣政治政策，就不在這裏贅述了。
　
　　上周另一件值得關注的事件，是聯儲局主席鮑威爾在華盛頓經濟俱樂部的談話。每年一次的經濟俱樂部對談，一般並沒有多少深度，但是這次的時機卻很特別，給了鮑威爾一次機會表達他對最新經濟趨勢的看法。針對連續3個月的通脹下行趨勢，聯儲局主席終於鬆口了，開始對控制物價的前景感到樂觀。
　
　　他重申，聯儲局需要對通脹趨向2%政策目標的形勢有更大信心，需要見到更多好的通脹數據，「最近我們見到了一些」，那些是「挺好的進展」。他不僅探討通脹風險，而且開始討論就業風險，確認物價與就業雙向風險，就是為未來減息製造輿論。鮑威爾沒有給出減息的時間表，只說每次會議見機行事，不過暗示已經不少了。
　
　　市場對此的解讀是，FOMC在7月底會議上拋出近期減息的訊號，9月首次減息，今年減2至3碼。這個解讀與筆者近月的預測十分接近，這已經成為市場共識。當然，比首次減息時機更重要的是終極利率水平，即最終政策利率會下降多少。
　
　　除了今年兩次外，筆者預期明年減息4碼100點，後年再降4碼100點。在目前的經濟環境和可預見的展望下，筆者估計本周期的終極利率水平大約在2.5厘至2.75厘左右。此預測面臨兩個大的不確定性，首先特朗普如果上台的話，新政府的財政政策具有很大的變數；其次資金成本居高不下太久了，隨時可能出現最弱環節崩裂，迫使聯儲局實施更激進的寬鬆措施。
　
　　特朗普競選勢頭很猛，市場對「特朗普交易」樂此不疲。他的減稅政策、關稅政策和移民政策，均可能導致比之前預計更高的結構性財赤和通脹，衝擊年期較長的國債，因此長年期的債價受到壓力，收益率上升；同時，得益於聯儲局進入減息周期，年期較短的國債則收益率下降，構成收益曲線陡峭化(yield curve steepening)。結構性財赤和通脹，可能是貫穿未來4年的一個交易主題。
　
　　本周焦點有三：1）拜登退選如何發酵；2）美國6月核心PCE，預計按月進一步放緩；3）美國第二季度GDP，預測增長2.1%，消費受到高利率的影響。除此之外，加拿大減息、俄羅斯加息、東京CPI也值得關注。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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