上周六去過一年一度的書展，入場時感覺比去年多一點人流吧，因為去年進場不用走個大圈，今年進場人士需要走一走遠路。不過小弟持有參展商入場券，可以走捷徑。始終，總體人流不算多，還記得2019年以前的日子，書展入場與離開的人流相當誇張，場內亦擠得很。這幾年完全是另一個樣，在場內可以高速移動，到底此情況與疫情後的習慣有關？與移民潮有關？還是與少女模特兒絕跡於書展有關呢？



一到埗，立即到亮光文化看看自己這些年的著作放在哪，發現所有財經著作被放在一旁（見下圖），有點感慨。與兩間相熟財經著作出版社的負責人討論賣書市況，感受到財經類著作的市場萎縮得很厲害，這可能與中港股票市場表現差勁有關，連一些長期寫中港股票的本地作家都要轉寫美股。而近年出版的財經書亦不好賣，這勢頭令亮光文化今年未有出版財經書，Duncan也轉會至天窗出版社才能完成他的新作。

亮光文化在書展的攤位，將所有財經著作放在一旁。（圖片由作者提供）

見此情況，與亮光負責人討論，雖然他們把重心轉向其他類別的書籍，但發覺理念其實未有改變，依然覺得財務自由或投資理財這些知識需要推廣，最希望見到讀者到店內買其他書籍時，也看到財經類書籍，從而能改變到思維、改善到生活。我與亮光合作10個年頭，聽到他們的初心不變，真的有點感動。只不過近年財經書不好賣，惟有重整旗鼓，摸索一下新方向或新平台。

在商言商，即使書籍本身擁有很多「內在價值」也好，市場上無讀者，或普遍讀者不感興趣，書商很難生存。相關市場消失了，相對的產品亦會消失，十分正常。另外，其中一個方向是電子書，曾經有書商試出PDF形式的電子書，立即發現網上PDF檔大量流出，變成免費讀物似的。沒有知識產權的保障，又或者網友不太重視知識產權，浪費了出版團隊的努力，亦會令產品消失。

今年到書展的其中一個原因，是支持Duncan的讀者見面會，借勢約好幾位Blogger出來。我們也人少了，今年只約到飛鳥與麥加文，總共四人。來參與Duncan見面會的讀者亦不多，但Duncan也很用心和他們對談，其中一位到場的讀者本身是Blogger，自己也有分享，亦會看Duncan的分享與留言交流，專程到書展見個面，真有趣。

今年書展的人流並不算多，入場者可輕鬆走動。（貿發局fb圖片）

Duncan的半小時見面會，足足談了一小時，等到下一位嘉賓（出版有關期權的著作）到來了還未完結，有幸見到兩位作家同場，可惜場面依然比數年前冷清得多，往事只能回味。與出版社負責人寒暄，她覺得Duncan這些AI科技類的題材實在冷門，全港會買相關書籍的讀者可能只有數百人而已。

和去年一樣，麥加文拿著他的GoPro來一個採訪，相信會將拍了的片放上YouTube channel。我見訪問中飛鳥大談台積電，十分認真地分享他的看法。相對上，我沒有太多新點子，要說的，Patreon會員都一定聽過了。再加上Duncan的訪談，相信麥加文會製作出精彩的影片，期待。