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23/07/2024

只是「矮仔」未「企高」

#快樂退休 #扮矮仔 #萬斯 #接班人 #紀律部隊 #拜登 #賀錦麗 #政治 #退休錦囊 #智者 #美斯 #Yamal #祖高域 #當權者
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　今日標題，是否有點懸疑性？邊個係「矮仔」？點解未「企高」呢？

 

　　先說自己，70年代加入傳媒開始，已極喜歡尋找智者訪問，正所謂——Dig His Brain，希望能從對方腦袋之內，汲取到點點智慧。

 

多接觸智者，可提升自己的智慧。

 

　　某次訪問管理學大師，佢話：「作為管理人，千萬不要將『沒人是不可被取代的』(No One is Irreplaceable)掛在口邊，這個『阿媽係女人』的道理，實在太低層次，兼且，會令員工，尤其是機構的靈魂不快及沒有安全感。頂級管理人只應默默盤算，機構之內，若沒有了誰，會產生甚麼化學作用，是好？是壞？若由誰填上，會出現甚麼效果？」

 

「沒有人不可被取代」的講法，早成陳腔濫調。頂級管理人只要分析之後的安排及化學作用。

 

　　歷史顯示，世世代出高人，在位時，大眾多認為無咗佢會「死人冧樓」。強人領導例如邱吉爾、毛澤東、鄧小平、蔣介石、金日成⋯⋯全到這境界。

 

　　結果又如何？沒有了任何「偉人」，世界絕不會停頓，必定繼續，或好或壞，總不會停止運行。

 

長江後浪推前浪，C朗美斯的時代已經過去。

 

　　所以，只要是人的世界，就應準備誰也會消失。例如國際足球圈，明顯，C朗及美斯的年代，早已過去，只要有空位，新人自必湧現。兩年前，你能估到17歲的西班牙新星Yamal會如此光芒四射嗎？

 

一代新人換舊人，今天，Yamal時代已經來臨。

 

　　又例如網球圈，37歲的老將祖高域，當然會被新天王艾卡拉斯取代。

 

　　智者特別指出，權力架構中，當權者在位時，可能的接班人，通常會扮「矮仔」（低調聽話誓不出頭），不過，一旦掌權者因任何原因需要下台時，從來無人提及的「矮仔」，就會在暗角中走出來，站在台上發出光芒！

 

在任何權力架構，未到你出頭時，一定要扮矮仔，低調。

 

　　故此，千萬別信甚麼「佢唔做邊個頂」這類廢話。全球最新見證的一個「矮仔」變「巨人」的例子，正是美國共和黨副總統候選人萬斯。

 

萬斯未被特朗普捧上神壇前，仍是「矮仔」一名

 

　　政治及傳媒的運作，就是如此，只見新人笑，有權有位時，自然被瘋狂追捧。

 

　　特朗普未公布前，萬斯在國際政治舞台寂寂無名，如今？佢已成為極有可能在未來4年坐上總統大位者（誰能保證「狂特」可做足4年？）！

 

　　N年前與某紀律部隊副處長閒談，灌兩杯後他分享心得：「碌Sir，我現在的形勢，其實非常凶險，故此，一定要『扮矮仔』，以免老闆呷醋臨尾寫死我。任何時候，要誓不出頭，切忌去搶佢光芒，更忌擺出個接班人款！」

 

　　點解？因任何紀律部隊，在栽培接班人時，都不會「只買一隻馬」，必安排兩隻至三隻齊齊跑最後一段。任何一隻未正式「收信」，仍有機會墮馬。故此，未落實坐正，幾大「扮矮仔」。

 

拜登決定收工，且看民主黨會否有多位「矮仔」爆出冷門。

 

　　證諸美國最新總統大選形勢，人人都話拜登唔做，唔知邊個有條件與「狂特」拗手瓜。

 

　　一如萬斯的例子，10日前你會感覺到佢個雷霆萬鈞之勢嗎？

 

　　大家放長雙眼，睇睇民主黨有邊個「矮仔」變「巨人」啦！暫時賀錦麗舉咗手，但政治一日都嫌多，never say never，可能稍後有更多隱藏的「矮仔」爆出呢！

 

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