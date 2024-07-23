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23/07/2024

台向美交「保護費」，換來過時軍火

#台灣 #台灣熱話 #美國 #軍售 #軍費 #武器 #軍火 #保護費 #中美關係 #大國博弈 #兩岸關係
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

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    本欄每周二更新

　　台灣連年向美國購買大量軍火，名義上是加強防衛，但島內民眾都戲稱為向美國繳交的「保護費」。軍火武器本身還在其次，主要是希望向美國買個保險，萬一大陸武力統一台灣時，能或多或少獲得保衛援助。不過礙於面子，無論國民黨或民進黨執政，都不承認每年向美國進貢大筆鈔票是「保護費」，重申是購買必需的防衛武器。不過，美國共和黨總統候選人特朗普，卻首度直白地點破這套國王的新衣。

 

　　特朗普接受傳媒專訪時提到，台灣遠在9500英里之外，距離中國僅68英里，捍衛一個在地球另一端的小島實質上很困難，他質疑為甚麼保護它？話風一轉又指，台灣搶去美國的芯片生意，認為應向美國支付防衛費用(Taiwan should pay the U.S. for its defence)。台灣傳媒則不分政治立場，有志一同地直接繙譯成早就心知肚明的「保護費」。除了特朗普外，他擔任總統時的國安顧問布萊恩(Robert O’Brien)更表明，台灣應增加國防支出至本地生產總值(GDP)5%，展現防衛意志。

 

特朗普公開要求台灣交「保護費」，島內朝野政黨無人敢反對。（特朗普fb圖片）

 

　　特朗普這番話其實有兩個含意，早前他點名北約、南韓和日本等，要增加國防預算，否則美國不提供保護，對台灣而言，就是布萊恩點名台灣的內容；而另一含意，當然是先開出價碼，要台灣買更多美國武器，為美國創造就業機會。兩者對台灣來說，都增加極大負擔。

 

　　台灣本年度的軍費打破歷年紀錄達6068億新台幣（約185.74億美元），離拜登政府要求佔GDP 3%還差1200億新台幣。如果提高到GDP 5%，相當於今年度政府當局總預算的43%，也就是政府一半支出用於軍事開支，目前世界上沒有一個沒打仗的地方，編列出如此高比例的軍事預算。在排擁效應下，台灣的教育、社會、醫療和公共建設等支出勢必大幅刪減，經濟必定受到打擊。

 

　　特朗普收「保護費」另一含意，當然就是大部分台灣傳媒所講的，增加購買美國武器數量和金額。其實不論國民黨抑或民進黨執政，都很希望這樣做，但問題是美國人不賣。例如台灣2002年就提出購買更先進的F-35戰機，美國不點頭，拖到2019年才答應賣你改良版的F-16V。台灣想買的武器不給，不想要的過時、二手武器硬塞過來，也只好乖乖埋單，美國得了便宜還賣乖，宣稱這些才是台灣最合用的武器。可以預期，當台灣奉上更多鈔票給美國軍火商後，得到的是更多過時沒用的淘汰爛軍火。

 

過去5年，台灣向美國採購武器金額達112億美元。（圖片由作者提供）

 

　　特朗普競選上一任總統時，島內不分藍綠幾乎一面倒支持他，甚至投票日各電視台都大陣仗直播，盛況不亞於島內大選，蔡英文更在特朗普當選後和他通上電話。不過，特朗普上台後對大陸發動貿易戰，中美對抗加劇，並將台灣當成馬前卒，作為挑釁北京的籌碼。在蔡英文心甘情願下，這個馬前卒不但沒有得到美軍援助，還要自費買過時武器，讓對方予取予求，做盡只符合美國國家利益的不合理作為，例如3年前在大部分民意反對下，開放含瘦肉精「萊克多巴胺」的美豬進口。

 

　　面對特朗普要收「保護費」，台灣的「行政院長」卓榮泰回應說願意負更多責任，綠營立委亦附和未來防務預算要追上GDP 5%，態度就是對華府言聽計從，不敢絲毫得罪美國老大哥。至於國民黨立委的回應就有趣多了，有立委認為特朗普直接了當的講法是好事，未來台美關係都明碼實價，做甚麼事就付多少錢，有助促進雙方關係。

 

　　問題是如果美方空口說白話，和軍售一樣收了錢，卻貨不對辦，或是不給個說法，就隨便延期交貨，台灣未來除了「保護費」之外，恐怕還有更多不明不白的開支，要在犧牲民生福祉的代價之下，交給美國人。

 

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