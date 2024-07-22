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22/07/2024

54歲陳松伶激減近29磅搣甩腩肉、雙下巴！由幸福師奶變回時尚女性！網民︰想起林貞烈！

#陳松伶 #晴報文章 #小紅書 #娛樂 #健身 #演員
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　　現年54歲的陳松伶（松松）是90年代當家花旦，拍過不少膾炙人口的劇集，TVB早前重播1994年劇集《笑看風雲》，亦再次掀起話題，劇中一頭短髮的松松飾演「林貞烈」，更是不少人心目中的短髮女神！

 

 

　　松松2011年與年輕9歲的張鐸結婚後，近年主要在內地發展，不時更新小紅書跟粉絲互動。最近松松拍片分享人生觀，片中她一身黑白打扮，網民都錯重點，發現松松竟瘦了一個碼，更瘦出尖下巴，看上去年輕了很多：「好年輕喔」、「姐姐的髮型太好看了」、「她瘦了幾十斤」、「真棒，越來越漂亮了」、「想起林貞烈」等等。

 

 

　　原來松松由前年10月開始健身減肥，經常在社交網分享自己做運動的短片。剛開始健身時，松松依然肥嘟嘟，有雙下巴之餘，更有兩層腩肉；不過一年後松松瘦身甚有成績，她曾在小紅書表示「去掉26斤（約28.6磅）」，更穿上一套舊衫褲影相，跟減肥前的相片做對比，只見肚腩消失，面形亦變尖，由帶師奶味的幸福太太，變成時尚女性，與老公張鐸站在一起，立即拉近年齡差，完全不似相差9年。

 

 

　　談到昔日90年代的短髮女神，不少網民都提起松松，尤其松松在《笑看風雲》中的「林貞烈」一頭清爽短髮，而「包文龍」鄭伊健則是長髮男神，二人在劇中遺憾的愛情令人嘆息，成為網民集體回憶，有人笑言當年不少女同學都爭相剪「松松頭」。

 

 

轉載自: 晴報

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