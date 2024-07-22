太安樓美食2024 | 最新4大人龍店推介！日賣4小時自家製仙草冰、綜合豆花！$30起歎心機兩餸麵、最正秘製沙嗲汁配魚蛋牛柏葉

西灣河的太安樓向來都是美食天堂，約 60 間小食店賣粉麵點心串燒牛雜格仔餅刺身手卷鹽水雞韓式拌飯等，想吃的都應有盡有。入黑後街坊們便前來掃街、吃宵夜，人流不斷，氣氛熱鬧，被封為「東區小士林」夜市。今次為大家盤點太安樓的 4 間人龍店，究竟是甚麼美食能俘虜大家的味蕾，令人甘願在 29、30 度的炎夏夜晚排隊等食？

太安樓美食｜林記車仔麵︰小販檔起家！$30起歎心機兩餸麵

如果你乘港鐵前來太安樓，可能甫進來便見到人龍店的林記車仔麵。早在 80 年代，林氏夫婦就在西灣河碼頭擺檔賣車仔麵，經歷過港島線通車、經常走鬼之後，兩人決定遷入太安樓開舖。小店供應約 40 款配料，少見豬大腸、牛柏葉、咖哩雞翼尖、韮菜餃是必食，醃製食材時用上秘製醬汁，吃起來入味顯心思。重點是林記車仔麵的兩餸麵最平只賣 $30 起，份量多又街坊價，難怪吸引回頭客。

（圖片來源︰IG @lamkee728）

（圖片來源︰IG @lamkee728）

林記車仔麵

地址︰西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A12號舖

電話︰2535 8829

開放時間︰星期二至日 12nn-11:45pm、12mn-3am（星期一休息）

網址︰https://www.facebook.com/LamKee728/

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