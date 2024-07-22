騙案手法｜騙徒演大龍鳳盜取$1,000萬存款！以系統錯誤警告為餌！扮駭客、支援人員、警官誘導提款轉錢！遇電腦錯誤提示緊記3要點

近年詐騙案的數字不斷上升，騙徒常假扮官員、銀行職員、Facebook 支援團隊聯絡大家，試圖騙取個人資料，甚至銀行戶口資料。儘管大家對陌生的訊息、來電有所提防，騙徒仍不時出新招，據知最新騙案手法是上演一場大龍鳳，以彈出式系統錯誤警告為餌，引大家遂步墜入陷阱，警方指過去 2 個月錄得 12 宗「假冒技術支援騙案」，總損失金額超過$ 1,700 萬元，而最高一宗損失接近$ 1,000 萬元！

早前一名居港外籍女士在瀏覽網站時，視窗突然出現一個系統錯誤的彈出式警告，讓受害人誤以為電腦出現問題，並聯絡訊息中的「支援人員」電話。致電至「支援人員」後，對方指受害人電腦內的銀行戶口及個人資料已被盗取，將會轉介至香港警方，更向她展示載有一名警官個人資料的假網頁。

（圖片來源︰CyberDefender 守網者 ）

當轉介至「警官」後，對方用各種藉口游說受害人將存款轉移至安全的戶口，卻遙距控制她的電腦，提高戶口的提款上限金額，甚至要求她到銀行將定期存款終止，並透過網上銀行直接轉走金錢至對方所開設的虛擬貨幣錢包。

經過兩日半的「行動」，受害人戶口內總共接近 $1,000 萬元被轉走。直至反詐騙協調中心發現她的戶口交易異常，強烈建議她到警署報案，才驚覺受騙。守網者提醒，案中的駭客、支援人員至警官，統統都由騙徒一手包「扮」，如電腦出現錯誤提示，應留意以下 3 點：

1. 按離開鍵（ESC）或CTRL + ALT + DEL 開啟系統啟動電腦管理員，甚至重新啟動電腦，以嘗試關閉有問題頁面。

2. 如非客戶要求，科技公司一般不會主動提供技術支援來修復你的電腦。科技公司的錯誤或警告訊息一般不會包含聯絡號碼，如該訊息有顯示電話號碼，請勿撥打。

3. 執法部門及科技公司均不會要求用戶提供其個人或財務資料，更不會要求轉款。

建議大家安裝防毒軟件，保護電子裝置！不要從非官方渠道下載程式，以免電子裝置遭惡意軟件入侵。