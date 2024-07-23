KK星期二｜股神未來減持比亞迪毋須再披露｜中特估可趁回調吸納？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

比亞迪(01211)遭巴郡進一步減持，早段一度跌逾3%，低見237.6元，惟巴郡持股已降至5%以下，往後減持無需再披露，意味股價有望回穩？三中全會並未提及寬免股息稅及港股通擴容等，令一眾過去強勢的中特估出現回吐，中海油(00883)自高位回落17%；兗礦能源(01171)更30%，雖然中特估正處於調整期，但投資者仍可考慮趁低吸納？

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