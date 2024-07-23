  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

23/07/2024

中年好聲音 | 龍婷激吻事件後被揭感情生活！鄰居爆料曾與丈夫孩子住筲箕灣！親身6字回應

#中年好聲音 #娛樂 #歌手 #晴報文章 #龍婷 #曹敏寶
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Photo: 小紅書、IG、FB

　　《中年好聲音》歌手龍婷近日被拍得與65歲的演唱會製作人丘亞葵約會，更在車廂激吻，事後二人否認有感情關係，龍婷指男方只是多年朋友，丘亞葵更指激吻只是「Hello Kiss」。龍婷過往感情生活一直成謎，有自稱前鄰居的網民大爆龍婷已婚生子，龍婷亦罕有以八字回應私人生活。

 

　　現年43歲的「小龍女」龍婷入行前在旺角行人專用區獻唱，儲落大批粉絲；19年參加央視歌唱節目《星光大道2019》獲得總冠軍後，翌年在《春晚》登台獻唱。她前年參加《中年好聲音》後，簽約TVB正式入行。

 

 

　　龍婷對於私人生活一直保持神秘，曾經傳出她在內地已婚、離過婚甚至有女兒，不過她一直都未有回應。不過，有自稱是龍婷舊鄰居的網民在小紅書揭開龍婷感情生活，網民先上載龍婷微信朋友圈的截圖「做證」，以示自己識得對方；該網民以「誰會意料到幾年前我加的人現在是個小明星」為題，爆料指他和龍2018年都住在筲箕灣：「有天進電梯看見她（龍婷），是不是港人其實比較能辨別出來，所以我和她對話了，結果她是東北人，很熱情，還邀我改天去她家坐坐，住在比我高的樓層。」

 

 

　　後來，網民真的去了龍婷家作客：「然後我確實去了，不出意外挺小的（我住的也挺小），一個屋上下床一個屋大床，香港屋子都很小……屋裏還有應該是她婆婆（奶奶），她是有老公和小孩的，應該是老公過來工作就一起來了。」網民指龍婷為人熱情大方：「非常非常e人，開朗大方熱情，看到她當時發在旺角唱歌的照片真的有些驚訝，同時期還有在做代購；誰能想到如今已是和汪明荃合唱過、還有緋聞的小香港明星。」

 

 

　　有網民驚訝龍婷已婚生子，樓主回應：「是啊，我去她家的時候有聊天來著，明顯是孩子去上學了，大概是婆婆在家老公上班。」有傳媒就已婚生子的傳聞向龍婷求證，龍婷的回應可圈可點：「啲嘢過咗去就算啦！」至於現時感情狀況，龍婷只表示公司已經回應。

 

 

 

　　自從激吻事件後，龍婷至今暫未現身。鑑於「中一生」曹敏寶及梁浩銓傳緋聞後遭TVB雪藏；據TVB一貫做法，龍婷亦極大機會被掟入雪櫃。而慈善大騷《星光熠熠耀保良》將於8月10日舉行，目前正公開售票，本身嘉賓名單及海報都有龍婷的名字，不過有傳TVB雪藏龍婷，恐怕她無緣演出。

 

 

　　而丘亞葵昨晚則「蒲頭」，到亞博欣賞日本女團Avantgardey的演出。本來丘亞葵未有回應記者提問快步入場，更有工作人員擋鏡頭；及後他再度現身拍照，但不接受任何採訪。

 

轉載自: 晴報

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#中年好聲音 #娛樂 #歌手 #晴報文章 #龍婷 #曹敏寶
更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

賀錦麗接替拜登，特朗普自我神化，大選形勢更趨明朗

23/07/2024 11:45

大國博弈

人民幣定存 | 花旗3個月2.8厘，工銀亞洲98日平均2.5...

22/07/2024 17:07

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk