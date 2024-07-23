中年好聲音 | 周吉佩邀冼靖峰現身愛女生日會送驚喜！見包包面紅心心眼︰有種阿爸幫個女約相睇感覺

周吉佩和太太黃彥欣（Louise）結婚後，育有一仔一女，湊夠一個好字。他參加《中年好聲音》後人氣急升，愈來愈多工作，但仍然不忘照顧家庭，經常抽時間陪一對仔女，仔女們都當他有如偶像，不過他敵不過，女生外向的定律，近日地位失守。

以往周吉佩經常陪伴仔女周圍玩，建立了很好的感情，一對仔女經常黐著爸爸一起做直播。寶貝女包包現時已經讀小學三年級，品學兼優，之前在校內獲得3個進步獎，加上性格活潑，氹得人十分歡喜，周吉佩更視她如珠如寶。

近日，包包8歲生日，做爸爸的周吉佩自然花盡千方百計令囡囡開心，舉行生日派對，請了自己和包包的朋友們一起食大餐，而且落力準備了驚喜送給她。原本包包在餐廳內，跟一班小朋友玩得好開心，歡天起地笑的時候，突然見到「心儀對象」冼靖峰（Archie）現身，使她感到驚喜。包包立即面紅，而且出現心心眼，更主動站起來坦白地說：「我要同Archie坐。」包包坐在偶像冼靖峰旁邊，笑得特別甜，他們合照時一起舉起V字手勢外，還一起做心心動作，現場其他人都睇得興奮不斷歡呼。

周吉佩為了女兒出心出力，親自拍片做記錄，而且還為包包精心剪輯了片段。同樣是唱家班，而且近日周吉佩還操練，一身肌肉稍有效果，可惜都贏不了冼靖峰吸引包包。周吉佩見到包包如此開心，內心都有點酸，他寫道：「唔知點解有種阿爸幫個女去約相睇嘅感覺，多謝Archie幫忙，阿女已9秒9換咗wallpaper。」

冼靖峰在一班小朋友面前，表現得彬彬有禮，慢慢進入餐廳，溫柔地表示要讓包包一個驚喜。而且在眾人面前表現斯文，穿上恤衫的他，為怕失儀，坐下來的時候，有如穿上低胸晚餐的女藝人一樣，以手遮胸免走光。

網民睇片都感受到包包好開心，還「落井下石」取笑周吉佩，大家的留言，「包包，即刻少女樣出左嚟，吉吉爸爸係咁話死囉 依個笑容，激死人」、「少女懷春嘅感覺」、「老竇 你有冇呷醋」、「阿女甜到講唔到嘢」、「爸爸心情非常忐忑，一邊嗌『死咯』，（不過肯定）一邊在甜笑」、「唉。。。依個女婿做硬了」、「吉吉老師真係超級好爸爸」、「阿女好可愛少女未出曬嚟。好得意你係最佳爸爸」。





