姚子羚睇日本女團Avantgardey跳舞騷！與隊中撞樣「孖生妹妹」相認！相似度達9成比親妹更似樣？

姚子羚一向有「表哥」的花名，經常被網友整蠱將她雙眼P到勁細，製造不少搞笑「惡搞圖」，但子羚一向玩得，從沒有介意，樂樂大方。日本舞蹈天團Avantgardey早排多次來港宣傳，不少網友都指其中一位成員Nona「撞樣」，子羚昨晚趁她們開騷，特別去捧場，更跟這位「孖生妹妹」Nona合照，相似度達9成，比她的親生妹妹饒慧珊還要似。

日本舞蹈天團Avantgardey昨晚集合全體17位隊員於亞博舉行專場《Shall We Dance》，為亞洲巡迴的第二站！除了80年代的復古造型外，其中五位成員更cosplay美少女戰士大跳主題曲《Moonlight傳說》！為配合香港演出，全員更以廣東話版的《跳舞街》來演出這首令她們成為全球注目的首支音樂作品。廣東歌的演出曲目，除了大家已期待的《今期流行》及《打雀英雄傳》外，Avantgardey亦跳了鄭秀文的《煞科》和黎明的《Sugar in the Marmalade》。很喜歡星爺的Avantgardey，早前亦曾與偶像互動，為了向星爺致敬，她們再次演繹《周星翅》外，亦在《跳舞街》舞台上加插了和星爺通話的對白！

姚子羚、鍾舒漫、王君馨、蔡思貝及衞詩都有捧場，五女玩到非常High，在場外扮Avantgardey的舞步拍片之餘，完騷後更走到後台跟Avantgardey合照留念。其中一向被指跟姚子羚撞樣的Nona正式跟本尊「相認」，場面非常搞笑又尷尬，她跟Nona合照擺出多個鬼馬表情，跟Nona平日表演的表情包，相當有趣。姚子羚留言說：「之前有報道說我倆長得像～終於見到本尊啦～好開心見到Nona！她真的很可愛~除了跳舞ichiban之外，表情表達也真的太su go i！Nona還follow了我~太感動了！」連好友洪永城、陳敏之及楊秀惠等都紛紛留言讚似樣，而Nona除了Follow子羚IG外，更禮貌留言說：「It was pleasure to meet you! and Thank you for coming to our show. Hope to see you again. （好榮幸認識到你，多謝你嚟睇我哋演出，希望下次再見）」

姚子羚跟Nona長得相似，並比姚子羚親妹饒慧珊還要似，饒慧珊曾經是NOWTV財經主播，臉圓圓跟家姐瓜子口臉不太相似，不過兩人的笑容都非常甜，而且兩姊妹都愛錫小動物，經常一齊放狗。至於Nona私底下是一名短髮女生，淡妝的她清秀斯文，相比起表演時的濃妝更加有氣質。