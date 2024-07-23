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23/07/2024

AI｜擺脫對NVIDIA GPU依賴！OpenAI擬跟博通合作研發自家AI晶片，能否打破輝達壟斷地位？

#Smart Living
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  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

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　　目前全球AI開發商無不仰賴輝達（NVIDIA）的圖像處理器（GPU）來進行大型語言模型開發，就算是AI技術領頭羊OpenAI也不例外。有消息指，OpenAI正跟博通（Broadcom）接洽，探討合作開發自家AI晶片的可能性，以降低對NVIDIA的過度依賴。有不少市場分析指，Broadcom是繼輝達後另一家值得注意的AI晶片公司。究竟博通在AI晶片研發上有甚麼過人之處？OpenAI又是否可以藉此實現其AI供應鏈的布局？

 

OpenAI擬建立自家AI供應鏈

 

　　任何一家公司如要開發大型語言模型，首要條件是擁有足夠數量的NVIDIA GPU，以提供充足運算力來訓練模型，而10,000顆GPU已是入門的最低門檻。科技狂人伊隆·馬斯克（Elon Musk）旗下的AI公司xAI，就打算購入30萬顆輝達B200晶片來構建「X/xAI 超級電腦」。隨著愈來愈多企業搶購NVIDIA GPU，令其價格變得愈來愈高，甚至出現供不應求的狀況。因此，不少科技公司都想另尋出路，以減少對NVIDIA GPU的依賴。

 

　　OpenAI執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）曾公開表示：「全球需要的AI基礎設施，包括晶圓廠產能、能源供應、數據中心等，比業界現時計劃興建的還要多，OpenAI將盡力提供協助！」2024年1月，奧特曼跟日本軟銀集團、阿聯酋AI公司G42洽談，擬集資100億美元（約780億港元）來創立一家晶圓代工公司。同年2月，奧特曼集資計劃的金額從100億美元膨脹至7兆美元（約54.6兆港元），以興建數十座晶片廠，消息震驚業界。

 

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為求維持AI晶片供應穩定，奧特曼（左）一直在到處周旋，跟政府、金融業者、科技公司等不同層面接觸，想盡辦法要建立自家的AI供應鏈。圖右為歐盟執委會主席烏蘇拉·馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。（圖片來源：X.com@sama）

 

　　然而，後來奧特曼跟台積電、英特爾的高層會面後，明白自建廠房的計劃不可行，於是改變想法：先在OpenAI內部開發一款新晶片，然後再找合作夥伴協助生產。有消息指，OpenAI曾先後向韓國三星、台灣世芯提起這個想法，而博通正是最新的接洽對象。

 

博通擅於製作客製化ASIC晶片

 

　　OpenAI之所以找上博通，可能因為看中該公司是Google自研AI晶片Tensor Processing Unit（TPU）的主要合作廠商，在設計客製化ASIC晶片方面具有豐富經驗。在Broadcom的協助下，OpenAI可以複製Google的成功模式，開發出專供自家模型使用的AI晶片。

 

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　　所謂「ASIC」，全名是「Application Specific Integrated Circuit」（特殊應用積體電路），意指依照特定需求所開發的晶片，如專門為比特幣挖礦機、穿戴裝置而設計的晶片。不同裝置對晶片有不同的運算要求，企業為求創造產品差異，都傾向為自家產品開發專用晶片；尤其是雲端業者更希望擁有自主可控的AI晶片供應鏈，故此ASIC市場發展潛力極大。摩根大通（JPMorgan）評估，博通與Google的合作在2024年可望創造80億美元（約624億港元）的收入。

 

　　根據市調機構Trendforce資料，博通在2023年是全球第3大晶片設計公司，收入規模僅次於輝達與高通（Qualcomm）。有別於NVIDIA主要透過內部成長來擴展業務，Broadcom全靠收購合併來壯大公司規模。博通的前身是安華高科技（Avago Technologies），原本是惠普（HP）的半導體部門，2009年被分拆在納斯達克掛牌上市，之後就開始踏上向外兼併之路。

 

博通藉向外兼併壯大公司規模

 

　　2014年，安華高以66億美元（約515億港元）收購ASIC晶片公司LSI。2015年，該公司以小併大，豪擲370億美元（約2,886億港元）併吞規模比其大上一倍的博通；翌年完成合併後，新公司直接沿用博通的名字。2016年，博通斥資59億美元（約460億港元）買下網通裝置大廠Brocade。

 

安華高科技於2015年收購美國公司博通後，直接沿用後者的名字；2018年，更把公司總部從新加坡搬遷至美國加州聖荷西。（圖片來源：維基百科）

 

　　後來，Broadcom開始轉戰軟件領域。2018年，博通以189億美元（約1,474億港元）併購IT管理軟件公司CA Technologies；2019年，投入107億美元（約835億港元）收購Symantec的企業網絡安全業務；2022年，再以690億美元（約5,382億港元）兼併虛擬化軟件公司VMware。

 

　　歷經10年併購後，博通在ASIC晶片、網絡晶片、虛擬化軟件市場已坐擁領導地位，接下來將針對AI晶片市場進行擴張。Broadcom表示，2024年第二季AI業務收入較2023年同期暴增280%，達到31億美元（約242億港元），預計全年AI相關收入將逾110億美元（約858億港元）。

 

挖角Google工程師組研發團隊

 

　　在博通AI營收中，以客製化ASIC晶片所佔的份額最大。摩根士丹利（Morgan Stanley）預估，博通ASIC業務2024年營收上看90億美元（約702億港元）。現時博通已取得Google和Meta新AI ASIC晶片的訂單，倘若與OpenAI的合作可以成事的話，其業績將會更上一層樓。

 

在客製化ASIC業務中，博通將其知識產權貢獻給第三方AI晶片（如Google TPU），協助其完成開發。現時各大雲端巨頭均積極尋求設計自家AI晶片，所以這項業務的增長非常強勁。（圖片來源：博通官網）

 

　　除拉攏博通合作外，OpenAI亦已從Google挖角曾參與TPU開發的工程師，籌組自家的AI晶片研發團隊。據悉，新團隊似乎仍在擬定規格細節，尚未開始動手設計晶片，外界預計新晶片起碼要到2026年始可投產。

 

　　OpenAI希望，這款自研AI晶片效能可以媲美NVIDIA GPU，以增加日後跟輝達議價的籌碼。不過，即使今次與博通的合作未能成事，相信亦無阻奧特曼自研晶片的決心，因為其最終目標不僅是要減少對輝達的依賴，更是要解放半導體對AI發展的掣肘！

 

 

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