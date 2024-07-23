  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

23/07/2024

Google公開最受港人歡迎外遊目的地！日本2城市打入三甲、呢個地方高踞第2位？美食遊、療癒身心為新趨勢！教你用Circle to Search功能規劃旅程

#Google #旅遊趨勢 #Google Flights #日本 #大阪 #東京 #福岡 #首爾 #曼谷 #台北 #巴黎 #美食 #森林浴 #身心健康 #AI #Circle to Search #Android #去旅行 #Travel news
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　踏入 7 月暑假旅遊旺季，Google 今日（23 日）公開港人今夏的旅遊趨勢，揭曉 10 大熱門外遊目的地，日本不出所料有 2 大城市穩佔 Top 3 位置，巴黎也打入 10 強名單！此外，Google  也從搜尋趨勢發現港人一改以往的旅遊風格和路線，轉向重視心靈上滋養、感官沉醉體驗以及具影響力的難忘回憶體驗，即睇詳情報告結果。

 

公開最受港人歡迎外遊目的地！十強日本穩佔3位

 

　　Google 整理了港人自今年 6 月於 Google Flights 搜尋最多的目的地，單計日本已有東京、大阪及福岡齊齊打入頭 10 名位置，而東京更高踞榜首，可見港人對日本的愛從來都有增無減。緊隨其後是第 2 位的倫敦，大阪則排名第 3 位。至於同樣是人氣旅遊目的地的台北、曼谷、首爾分別排第 5、第 8 及第 9 位。即將舉行 2024 年奧運的巴黎也登上第 10 位。

 

　　有趣的是，香港在今個夏天亦登上成為新加坡、泰國、台灣及菲律賓旅客的 10 大熱門旅遊目的地之一。

 

 

一改往日旅行模式！熱忱美食、療癒身心靈之旅

 

　　Google 指，從 Google Flights 及搜尋趨勢反映不少香港人開始拋開千篇一律的旅行模式，反而傾向計劃一個遠離繁囂的夏日旅程，像 #當地美食之旅、#森林浴、#身心健康（wellness都是多人搜尋的旅遊關鍵字，讓大家在各地傳統美食至身心靈療癒度假村，重拾身心平衡。值得留意，Google 搜尋趨勢亦揭示港人愈來愈多使用人工智能（AI）計劃旅程。

 

同場加映︰用Circle to Search輕鬆規劃旅程！

 

　　Google Maps去年 6 月推出「沉浸式實景」功能，手機版本 app 中的全球逾 500 個地標加入了沉浸式實景圖，大家只要搜尋地標，點擊頁面上顯示的第一段影片，即可俯瞰該建築物、探索周邊景點及設施，以及透過控制「時間滑標」查看該地點不同時間的天氣情況。

 

　　若是用高階 Android 智能手機的話，Google 還有個 Circle to Search 功能，讓大家直接在手機螢幕上圈選或塗鴉，選擇圖片、文字或影片，即可瞬間搜尋所需資訊。

 

《說說心理話》【親子溝通】怪獸家長原來都有呢啲通病！相處有一件事切忌？► 即睇

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#Google #旅遊趨勢 #Google Flights #日本 #大阪 #東京 #福岡 #首爾 #曼谷 #台北 #巴黎 #美食 #森林浴 #身心健康 #AI #Circle to Search #Android #去旅行 #Travel news
更多吃喝玩樂文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

賀錦麗接替拜登，特朗普自我神化，大選形勢更趨明朗

23/07/2024 11:45

大國博弈

人民幣定存 | 花旗3個月2.8厘，工銀亞洲98日平均2.5...

22/07/2024 17:07

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk