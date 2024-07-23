拜登退選，「更偉大經濟學」升堂

美國總統拜登，黯然宣布不接受民主黨提名參選2024年大選。美國前總統特朗普則在密爾沃基被正式提名為2024年總統候選人。在一片掌聲和音樂的烘托下，隆重登場的不僅是特朗普及其家人，更是特朗普的國家管治理念。如果成功當選，特朗普理念可能重塑美國的政治生態和經濟基礎，可能徹底改變全球貿易秩序。

8年前特朗普初次角逐白宮，喊出了MAGA(Make America Great Again)口號，振奮了一部分美國人的心，也分裂了美國社會，更衝擊了美國一手打造的戰後國際貿易和地緣政治秩序。經過4年的政策歷練和4年的在野抗爭，特朗普已經發展出一套經濟治理理念，海外有媒體稱之為MAGAnomics（更偉大經濟學）。

MAGAnomics，在筆者看來，描述的是國家保守主義的經濟治理理念。傳統共和黨的治國理念是建立在列根主義的小政府、大市場基石上的，也可稱之為市場保守主義。特朗普所鼓吹的，則是建立在強勢國家干預之上的市場經濟，他拋棄了華盛頓共識所推崇的市場自由競爭，反而強調國家的調節和干預。

特朗普的國家保守主義經濟管制，建立在四條支柱之上：保護貿易邊境、調低稅收負擔、貫徹產業政策、振興落後地區。這些措施中，有多少是競選口號，有多少能夠切實實施，還有許多變數，不過如果特朗普當選，MAGAnomics掀起的特朗普旋風對美國的影響，可能不亞於80年代初的列根革命。

特朗普鼓吹的「更偉大經濟學」，拋棄了市場自由競爭理念，強調國家的調節和干預。(AP)

貿易壁壘，應該說是特朗普國家保守主義的主打之一。在他看來，美國正在遭受其他國家（包括盟友）的不公平競爭，惟有上調關稅，才能制止美國就業的流失，吸引生產線重回美國。特朗普稱可能對來自中國的進口品徵收100%關稅，對所有進口產品課徵10%的關稅。如果實施，將對全球貿易構成重大打擊，並摧毀現行的貿易秩序。上調進口關稅必然導致通貨膨脹壓力，不過如今的共和黨肯定比8年前更願意接受通過關稅來獲取本國利益。

產業政策，是更偉大經濟學的另一個重要部分。無論民主黨還是共和黨，都摒棄了之前推崇的自由競爭理念，不過特朗普對拜登以芯片、AI產業為核心的產業政策並不感冒，他希望美國成為主導全球的能源供應國，繼續支持石油產業。他打算通過競爭，重塑電動車行業，穩定傳統汽車行業。同時逼迫跨國公司停止生產外包，讓美國再次成為製造業大國。

如果當選，特朗普鐵定會把2017年的減稅政策永久化，企業稅率起碼下調到20%，甚至15%，同時為工薪階層大幅減稅。迄今為止，特朗普團隊並沒有說明如何填補減稅所帶來預算缺口，看來最終都會以巨額財政赤字收場。共和黨傳統上是反對赤字財政的，但是特朗普在第一任破了規矩，估計他在第二任花錢可能和拜登一樣勇猛直前。

財政政策和貨幣政策是同一枚硬幣的兩面，特朗普大搞赤字財政，也就意味著寬鬆的貨幣政策需要長期維持下去，不僅利率需要下降，流動性也需要維持。特朗普從來不介意強勢干預美國聯儲局的政策決定，他在第一任逼迫過聯儲局放水，第二任恐怕也一樣。

特朗普重視被遺忘的美國，希望將經濟發展和資產升值帶到中西部、鐵鏽帶和廣大鄉村地帶去，同時致力於改善美國城市的治安、交通。另一方面，特朗普一直鼓吹要貫徹去監管，簡化金融、能源等行業的監管條例。制止移民湧入，是特朗普第一任的未竟事業，預計他會花大力氣修改移民政策，執行邊境管理，但是切斷移民入境對控制工資上漲是不利的。

特朗普思潮的崛起，無疑與他的個人思想、性格和價值理念有關，不過也反映出在過去40年全球化、市場化框架下，美國政治經濟社會所面臨的困境，貧富懸殊加大了，階級流動堵塞了，政治精英蛻變了，政府體制僵化了，人心思變是國家保守主義抬頭的基礎。其實政壇中間勢力式微，極端勢力佔據政府主導地位，不僅在美國發生，也在歐洲發生。

不管喜歡不喜歡，曾經給亞洲帶來經濟奇跡的全球政治、經濟、貿易秩序，愈來愈無法跟上時代的步伐和要求。只需要特朗普這樣的極端分子輕輕一推⋯⋯

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