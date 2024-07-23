康文署推香港大球場導賞團！$20近距離參觀草地、入貴賓廂房、球員休息室！每周限定2日！即睇預約詳情

如果不是球迷，相信較少機會去大球場；最近有機會喇！皆因見證無數本地盛事的香港大球場開放讓公眾參觀！現在只要參加逢星期三、四康文署舉辦的大球場導賞團，就可以近距離參觀草地、進入貴賓廂房和球員休息室，踏上這片舉辦本地盛事、著名足球球員們揮灑汗水的地方！

香港大球場曾經見證許多本地盛事，例如是大匯演、國際七人欖球賽、國際足球比賽等，為了推廣大球場的設施和服務，康文署在逢星期三、四都會推出導賞服務，在導賞過程中，參加者們除了可以更深入瞭解球場背景和設施以外，更可以走進大球場那些不為人知的角落！例如可以參觀觀眾席上的貴賓廂房、走進以往著名足球球員們留下腳印和汗水的球員休息室、球員出場通道等等，更多角落等你們來發掘！

（圖片來源：康文署Facebook 康文+++）

想要參觀大球場的話，記得要預先預約！可留意以下詳情：

香港大球場導賞服務詳情：

地點：香港大球場（香港掃桿埔東院道55號）

日期：逢星期三、四（如星期三或星期四為活動日、活動日前夕或公眾假期，導賞服務將會取消。）

時間：上午10點及下午3點（參加者請於15分鐘前到達）

每節導賞時間：約45分鐘

語言：粵語或英語

參加者：任何人士（12歲以下兒童須由成人陪同參觀）

名額：每節最多30人，名額先到先得

價錢：每位$20（全日制學生、年滿60歲長者及殘疾人士半價）

預約方法：致電（852）2895 7926 或電郵至 hkstadium@lcsd.gov.hk

更多導賞團資料可瀏覽康文署大球場導賞服務網頁。