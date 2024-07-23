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23/07/2024

WeChat Pay HK優惠發放！免費送電話卡、增值充¥100送¥100！分享給好友即賺現金券！即睇領取教學

#優惠 #免費電話卡 #Jetso #中國移動 #北上食買玩 #著數優惠 #WeChat Pay HK
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Text: Jane Law

　　趁著暑假，又是不少人北上吃喝玩樂的最佳時間！繼Alipay HK出招，WeChat Pay HK暑假亦免費送電話卡優惠！只要在指定商場換領，即可獲得免費電話卡和增值充¥100送¥100等各式優惠！即睇優惠領取步驟！

 

　　WeChat Pay HK今期共推出3大優惠，包括免費電話卡、增值充¥100送¥100及邀請5位好友贈¥5現金券。領取優惠的方法相當簡單，只要在WeChat Pay HK應用程式內領取優惠，再到指定商場換領即可，但要留意電話卡和增值優惠都只限中國移動港澳新用戶現場登記及領取！

 

● 免費電話卡領取步驟：

 

（圖片來源：WeChat Pay HK應用程式畫面截圖）

 

1. 在WeChat Pay HK 「服務」中選擇優惠專區

2. 選擇「內地優惠」，即可領取免費電話卡

 

有效時間：2024年5月29日至2024年9月30日

換領地點：深圳南山海岸城購物中心一樓永東巴士服務站

使用門檻：限中國移動港澳新用戶現場登記及領取

 

● 增值充¥100送¥100優惠領取步驟：

 

（圖片來源：WeChat Pay HK應用程式畫面截圖）

 

1. 在WeChat Pay HK 「服務」中選擇優惠專區

2. 選擇「充¥100送¥100優惠」，即可領取

 

有效時間：2024年5月29日至2024年9月30日

換領地點：深圳南山海岸城購物中心一樓永東巴士服務站

使用門檻：限中國移動港澳新用戶現場登記及領取

 

● 邀請5位好友贈¥5現金券優惠領取步驟：

 

　　即使不是中國移動港澳新用戶，也可以領取現金券優惠！詳情如下：

 

（圖片來源：WeChat Pay HK應用程式畫面截圖）

 

1. 在WeChat Pay HK 「服務」中選擇優惠專區

2. 在「精選」中選擇「內地遊」

3. 點擊分享給5個朋友後即可領取

 

有效時間：2024年7月16日至2024年7月31日

使用門檻：可於內地接受WeChat Pay HK作支付方式的商戶、單筆消費滿HK$50時使用

特別注意：優惠券在領取7日內（含領取當天）有效，逾時未使用將會自動失效且不獲補發；且優惠券不可兌換成現金

 

 

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