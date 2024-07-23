美國總統大選｜賀錦麗夠票入閘接替拜登競選！不可不知4件事︰點解要改中文名？檢察官出身、全家是民運活躍份子！愛戴珍珠頸鏈有原因

美國總統拜登（Joe Biden）日前在社交網站宣布放棄競逐連任，同時支持副手賀錦麗（Kamala Harris）接替他繼續競選。臨危受命的賀錦麗今日（23 日）發聲明，稱已獲足夠的黨代表支持，夠票入閘出選民主黨總統候選人。距離 11 月大選尚餘短短百多日， CNN 最新民調顯示兩人支持率僅差 1%，最終到底是賀錦麗成功接棒，還是特朗普重返白宮，仍需拭目以待。今次帶大家回顧賀錦麗如何由檢察官逐步走向美國首位女副總統，甚至總統候選人之位；亞非裔背景如何成為一大優勢、老是常出現的珍珠頸鏈又代表甚麼？

（圖片來源︰IG @kamalaharris）

賀錦麗｜為競選改名！中文名有得解

賀錦麗原名 Kamala Harris，在印度語中代表「蓮花」，若直譯成中文也該為卡瑪拉．哈里斯，其他「賀錦麗」這個中文名是她在 2023 年競選三藩市地方檢察長時，為了拉近與當地華人的連繫，邀請了認識多年的三藩市婦女委員蘇榮麗及其父親僑領蘇錫芬幫忙取名。據說「賀」取其姓氏 Harris 之諧音且有祝賀之意，「錦」是前程似錦，「麗」則與好友蘇榮麗的名字一樣，代表兩人情同姊妹的友誼。

下一頁︰亞非裔背景！對身分認同從不困惑