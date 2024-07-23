深圳開通「空中的士」！深圳北站「打飛的」深圳北站「打飛的」坐直升機出行、觀光！遊覽路線睇星河雙子塔、華僑城￥1,XXX起

日常出行除了坐車坐船之外，還有乘直升機出行這個新選擇！深圳最近開通「空中的士」服務，市民可以透過微信小程式提前最少一日預約，於深圳北站「打飛的」往返深圳市內各城區，亦可直達大灣區各大城市，大大縮短交通時間！可能成為北上新玩法！

「空中的士」服務目前提供「日常出行需求」、「遊覽觀光模式」及「緊急救援服務」3個服務範疇。日常出行方面，最近深圳北站正式啟用「空中的士」，選用AIRBUS135直升機機型，線路來往深圳龍華、龍崗、羅湖、福田、南山五大核心區域，飛行距離大約35公里、約10分鐘。

（圖片來源：微信小程式「空中的士出行」畫面截圖）

空中的士最大的好處莫過於可以在繁忙時間避開塞車的車龍，大大縮短交通時間。至於費用方面，空中的士的價錢相對昂貴，在深圳市來往龍崗區、坪山區航線每位¥9,800起；「深圳隨心飛」是指沒有指定目的地，乘客可以自選降落點，每位收費¥19,800。至於來往深圳市和珠海、橫山島的的航線飛行時間約是20分鐘，要價每位¥48,000起，比較適合有預算的商務人士出行。

（圖片來源：微信小程式「空中的士出行」畫面截圖）

如果想要坐直升機於空中遊覽深圳景色的話，可以考慮更經濟實惠的「遊覽」方案，每人要價￥1,980起。「環深空遊線」航程共飛約35公里，途經深圳灣公園、星河雙子塔、華僑城等景點，讓你可以在空中俯瞰欣賞城市景色！

（圖片來源：微信小程式「空中的士出行」畫面截圖）

另外的「鹽田空遊」航程亦能坐上直升機翱翔俯瞰大海，欣賞深圳鹽田、大小梅沙、大角咀等美麗景色！最便宜每人平均¥698起！如果對乘搭空中的士有興趣，可以在微信小程式「空中的士出行」提前最少一日預訂！

（圖片來源：微信小程式「空中的士出行」畫面截圖）