「普利眾生」慈善項目，自上星期在此專欄恭請各界善長鼎力支持，喜蒙為善不甘後人的善長認購普洱茶葉，包括高永文醫生、寬運大和尚、車淑梅小姐、馮孝忠先生等，筆者非常敬重和感謝諸位大德的善心。

當中要特別提及一位退休女士，她的母親患有認知障礙症，她陪伴母親過了既苦也甜在娑婆世界的最後十年，她感慨當年醫學仍未有這些及早識別的檢測，現在有了，好應感恩和珍惜，祈盼長者不會因負擔不來而錯失時機。

她認購了普洱茶葉並敬奉予西方寺辦茶禪，讓更多有緣人以茶禪滋養身心。功德迴向父母親往生淨土，花開見佛，亦普願眾生老有所依，福樂無量。

筆者藉今天（24日）觀音菩薩誕的好時日，萬分感謝已認購和將會認購茶葉，普利眾生的「世間菩薩」，善心善行。

「普利眾生」

以普洱茶與善長結緣，義賣古樹普洱茶，所得善款全數（不扣除成本），用作支援60歲以上獨居長者或雙老家庭，懷疑有早期認知障礙情況，先安排到中大醫院接受蒙特利爾認知評估(MoCA)，若評估結果為有需要進一步檢測，長者將獲全數資助接受中大醫院目前推出的血液檢測，直接量度血液中微量的異常蛋白，包括p-Tau蛋白及神經絲(neurofilament)，為輕度或早期認知障礙症患者作診斷（此項血液檢測仍未納入公營醫院恒常檢測）；部分患者更輔以Accubrain（由中大研發）檢查，利用AI分析MRI影像確實診斷（亦以善款作全數資助）。

善款將直接捐贈予香港中文大學醫院，設立獨立賬戶，為患者支付有關費用。是次慈善項目首階段受資助對象為保良局、基督教靈實協會、香港佛教聯合會及群生社慈善基金的服務使用者，有需要長者可向服務機構提出並轉介至中大醫院跟進。服務機構亦將會全力支援被診斷為輕度或早期認知障礙症的長者及其照顧者，盡早尋求適切訓練、服務或治療。

現時仍未有根治認知障礙症的藥物，面對人口老化及認知障礙症患者持續上升兩項挑戰，惟有診斷出輕度或早期患者，及早按醫生就患者個別狀況的建議，接受合適藥物或非藥物治療，控制病情，延緩失去認知能力，患者及家人就面對生活上的改變作充分準備。

若反應理想，籌得善款充足，將惠澤上述四個機構以外的更多基層長者。「老吾老人之老」是無私大愛，懇請各位善長鼎力支持，共襄盛舉，福有攸歸。



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《2010年景邁雅韻》普洱生茶是選自雲南省普洱市景邁茶山古茶樹肥碩鮮葉為原料精製，號稱千年萬畝景邁古茶山，常年雲霧繚繞，茶樹集天地之精華。鮮葉採摘後經傳統工藝特製，其滋味豐富醇厚、甘甜生津。

《2010年秘境雅韻》精選雲南高海拔自然生態大葉種喬木古茶樹，採摘正春肥碩鮮葉，運用精湛工藝研製而成。茶品湯色金黃油亮、幽蘭蜜香、濃厚飽滿、甘甜醇滑，特顯古樹普洱茶獨有風味。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）