管理｜新派發展商舵手花12年打造地產王國！營造團隊平起平坐氛圍！公開5大管理秘訣︰嚴禁「放負」

發展商樂風集團創辦人周佩賢（Carol）表示，領導者相處上不能有上司架子，但工作上需具備給予清晰指引的能力。（朱永倫攝）

在大眾眼中，香港地產界向來都是有錢人的世界，要躋身其中，必然非富則貴。新派發展商樂風集團，其創辦人周佩賢（Carol）卻是不折不扣的基層出身。她憑藉研究精神、強勁的解難能力，以及隨和但清楚自己想法的性格，在短短12年間成功在地產界「插旗」。

落手落腳打造地產王國的經歷，以及開放態度，也讓她明白領導者不能有架子，冀營造平起平坐的工作氣氛。同時要能夠給予清晰指引，並且以知識服人；惟她強調，公司嚴禁「放負」。

在網上搜尋「周佩賢」，不難看到「公屋妹晉身發展商」這一句。然而要成為發展商，除了靠年幼時被父親「強迫勞動」協助搞裝修、清潔的經驗外，也要憑藉她那近乎「強迫性」的好學和研究精神。

培養觸覺 好學求知解難

她笑言，中學時期已對地產、金融和財經等知識和新聞深感興趣。「相比同齡人，我當時對那些方面的認識，可謂是知得很多；對於有興趣的事，更是會翻閱大量資料，深入研究到底。」亦是這種好學精神，讓她從小養成對地產界的發展觸覺。

創業本已有一定難度，更何況Carol進軍的是地產界，要在4大傳統發展商中爭一席位，絕非易事。對此，Carol坦言每次經濟迎來轉變，均會伴隨新挑戰。幸好自己從不是要按計劃行事的人，也不糾結於負面情緒和挑戰，但卻是清晰自己想法和會埋頭苦幹當前事物做好的人，故面對挑戰時，只會一心專注於解難。

如港府在2010年首次推出額外印花稅（SSD），相關的樓市辣招令她原本將舊樓翻新再短期內轉售的營運模式，無法再繼續。「人改變不到大環境，只能改變自己去適應大環境」，故後來才萌生運用個人的地產知識及經歷，成立樂風集團。

嚴禁在公司向同事「放負」

時至今日，樂風集團由創立初期無人脈、市場上無人識的2人團隊，拓展成涉足工商及住宅物業、手持多個重建項目的約50人團隊。對於管理一事，Carol則指，相比傳統發展商，其團隊相對年輕，「不能軍訓式般，甚麼都講求紀律」，更不能有上司的架子。而應營造一種平起平坐，強調團隊精神和開放態度。

她認為每個年代都有其相關的職場趨勢，加上經歷疫情期間的在家工作，如何讓員工能在「無束縛」的環境下工作，但又能讓他們有熱誠且自律，以及提供更大的發揮空間，是她作為領導者正在做的事。

Carol續指出，「即使員工可能提出了一個比較稚嫩的想法，也要聽取並提出自己的看法。」好讓員工知道自己的想法欠缺了甚麼，同時體會到其想法被重視。

至於領導者要做到管理之餘，又營造出與員工平起平坐的氛圍，Carol則認為當中的重點在於領導者要能服眾，「由於自己是親力親為地由零起家，在公司發展歷程中，我的知識和經歷也能服眾。」以至在現時工作上，她就如一位主持人，擔起帶領各討論和項目流程進行的角色，並且會適時地提出清晰指引。

然而，讓員工擁有工作自主權，並不代表放任他們而不管制。Carol強調：「公司絕對嚴禁『放負』，與爾虞我詐。」雖然負面情緒人皆有之，但持續地在公司向同事放負，不但對工作無益，甚至會影響到同事。過往更曾有同事因長期放負，且已對當時的項目及同事造成影響，最終被解僱。