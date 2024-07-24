  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

24/07/2024

管理｜新派發展商舵手花12年打造地產王國！營造團隊平起平坐氛圍！公開5大管理秘訣︰嚴禁「放負」

#樂風集團 #行政管理 #經濟 #人才管理 #創業 #印花稅 #香港 #發展商 #管理 #管理學 #打工仔 #職場 #領導者 #職場趨勢 #周佩賢 #地產
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

發展商樂風集團創辦人周佩賢（Carol）表示，領導者相處上不能有上司架子，但工作上需具備給予清晰指引的能力。（朱永倫攝）

 

　　在大眾眼中，香港地產界向來都是有錢人的世界，要躋身其中，必然非富則貴。新派發展商樂風集團，其創辦人周佩賢（Carol）卻是不折不扣的基層出身。她憑藉研究精神、強勁的解難能力，以及隨和但清楚自己想法的性格，在短短12年間成功在地產界「插旗」。

 

　　落手落腳打造地產王國的經歷，以及開放態度，也讓她明白領導者不能有架子，冀營造平起平坐的工作氣氛。同時要能夠給予清晰指引，並且以知識服人；惟她強調，公司嚴禁「放負」。

 

　　在網上搜尋「周佩賢」，不難看到「公屋妹晉身發展商」這一句。然而要成為發展商，除了靠年幼時被父親「強迫勞動」協助搞裝修、清潔的經驗外，也要憑藉她那近乎「強迫性」的好學和研究精神。

 

培養觸覺 好學求知解難

 

　　她笑言，中學時期已對地產、金融和財經等知識和新聞深感興趣。「相比同齡人，我當時對那些方面的認識，可謂是知得很多；對於有興趣的事，更是會翻閱大量資料，深入研究到底。」亦是這種好學精神，讓她從小養成對地產界的發展觸覺。

 

　　創業本已有一定難度，更何況Carol進軍的是地產界，要在4大傳統發展商中爭一席位，絕非易事。對此，Carol坦言每次經濟迎來轉變，均會伴隨新挑戰。幸好自己從不是要按計劃行事的人，也不糾結於負面情緒和挑戰，但卻是清晰自己想法和會埋頭苦幹當前事物做好的人，故面對挑戰時，只會一心專注於解難。

 

　　如港府在2010年首次推出額外印花稅（SSD），相關的樓市辣招令她原本將舊樓翻新再短期內轉售的營運模式，無法再繼續。「人改變不到大環境，只能改變自己去適應大環境」，故後來才萌生運用個人的地產知識及經歷，成立樂風集團。

 

嚴禁在公司向同事「放負」

 

　　時至今日，樂風集團由創立初期無人脈、市場上無人識的2人團隊，拓展成涉足工商及住宅物業、手持多個重建項目的約50人團隊。對於管理一事，Carol則指，相比傳統發展商，其團隊相對年輕，「不能軍訓式般，甚麼都講求紀律」，更不能有上司的架子。而應營造一種平起平坐，強調團隊精神和開放態度。

 

　　她認為每個年代都有其相關的職場趨勢，加上經歷疫情期間的在家工作，如何讓員工能在「無束縛」的環境下工作，但又能讓他們有熱誠且自律，以及提供更大的發揮空間，是她作為領導者正在做的事。

 

　　Carol續指出，「即使員工可能提出了一個比較稚嫩的想法，也要聽取並提出自己的看法。」好讓員工知道自己的想法欠缺了甚麼，同時體會到其想法被重視。

 

　　至於領導者要做到管理之餘，又營造出與員工平起平坐的氛圍，Carol則認為當中的重點在於領導者要能服眾，「由於自己是親力親為地由零起家，在公司發展歷程中，我的知識和經歷也能服眾。」以至在現時工作上，她就如一位主持人，擔起帶領各討論和項目流程進行的角色，並且會適時地提出清晰指引。

 

　　然而，讓員工擁有工作自主權，並不代表放任他們而不管制。Carol強調：「公司絕對嚴禁『放負』，與爾虞我詐。」雖然負面情緒人皆有之，但持續地在公司向同事放負，不但對工作無益，甚至會影響到同事。過往更曾有同事因長期放負，且已對當時的項目及同事造成影響，最終被解僱。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

我要回應
更多行政人員文章

你可能感興趣

#樂風集團 #行政管理 #經濟 #人才管理 #創業 #印花稅 #香港 #發展商 #管理 #管理學 #打工仔 #職場 #領導者 #職場趨勢 #周佩賢 #地產
更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

賀錦麗接替拜登，特朗普自我神化，大選形勢更趨明朗

23/07/2024 11:45

大國博弈

人民幣定存 | 花旗3個月2.8厘，工銀亞洲98日平均2.5...

22/07/2024 17:07

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk