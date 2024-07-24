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24/07/2024

GLOBAL Wednesday｜美國選情如何影響美股走勢？｜UPS業績 = 經濟晴雨表？｜分析TSLA及GOOG業績

#hot talk 1點鐘 #黃偉康 #美股 #減息 #美國經濟 #美聯儲局 #美國大選 #物流股 #UPSIT #TSLA #Google
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嘉賓：資深財經分析師　黃偉康

 

　　美國總統宣布退選，並支持副總統賀錦麗接力，惟目前民調顯示特朗普僅僅領先賀錦麗兩個百分點，反映兩者獲勝機率趨向均等，對金融市場有何影響？美國聯合包裹(UPS)第二季業績遜預期，物流公司一向被視為量度經濟的晴雨表，是次業績對經濟有何啟示？特斯拉(TSLA)及谷歌(GOOG)公布次季業績，兩份業績各自有何亮點？公司有多大的發展潛力？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/QxnO5emIhFc

 

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