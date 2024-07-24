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24/07/2024

香港小姐15強塞班島落水濕身拍攝！鍾翠詩身材有睇頭、21歲秦冀雯弄濕髮型顯老10歲

#娛樂 #演員 #晴報文章 #馮盈盈 #香港小姐 #塞班島 #麥美恩
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Photo: 大會提供

　　《2024香港小姐競選》15強陸續開始外景拍攝，第二批候選佳麗7號秦冀雯（Yvonne）、8號盧凱怡（Kerry）和12號鍾翠詩（Tracy），在師姐馮盈盈及麥美恩（Mayanne）帶領下，飛到塞班島拍攝。三位佳麗穿上泳裝，令人大飽眼福，不過她們要落水濕身，整濕頭髮，當地又勁曬，難以表情管理，有佳麗在大會相片中更顯得老了十歲。

 

　　三位佳麗攞正牌穿上性感泳裝，在盈盈及Mayanne陪同下親親魔鬼魚。未知是否避免搶去師妹風頭，盈盈與Mayanne穿上超密實長袖泳衣，盈盈露出玉背及長腿；Mayanne則以桃紅長袖泳衣上截配長泳褲，惜肉如金，但打扮卻有點大媽味。

 

 

　　三位佳麗中，以24歲的鍾翠詩身材最有睇頭，在水中難得展露豐滿上圍及事業線，而且心口有癦，相當吸睛；不過鍾翠詩生得比較細粒，站在高頭大馬的秦冀雯及盧凱怡中間，三人呈視「凹」字效果。至於21歲、在中文大學修讀日本研究學系的秦冀雯，身形夠高皮膚白滑又夠晒青春，但因落水弄濕髮型，戴墨鏡的她唯有將頭髮全撓到耳後，令額頭無遮無掩，髮型修容效果無晒，加上一字眉顯老氣，令青春少艾的她頓時老了十歲，可見髮型真的非常重要。

 

 

　　五位美女一同受訪，講到是次拍攝泳裝事前有否做好準備？盧凱怡說：「我哋從參選開始一直都有Keep fit，每個人都好勤力，我發現Tracy同Yvonne都食得少過我。」盈盈聞言大爆秦冀雯非常自律，就連飛機餐都親自準備，秦冀雯笑言：「大家都叫我減下肥，因為上鏡會好睇啲。」鍾翠詩不擔心拍泳裝鏡頭：「但我都會食少啲，因為怕有肚腩。」

 

 

　　師姐級的Mayanne搞笑說：「咁想睇我哋著泳裝咩？有咩好睇，十幾年前咪著過囉！」盈盈笑言：「都有做啲準備，但全部（泳衣）都係好運動型，唔會走光，好安全。」Mayanne聞言說：「我帶咗我媽套泳衣嚟，簡稱面堅尼，由頭遮到尾，美白好緊要呀！」談到Mayanne和鍾翠詩同樣來自溫哥華，問到有否經驗分享給師妹？Mayanne說：「其實我已經變咗一個港女，你（鍾翠詩）Feel唔Feel到我仲有溫哥華特質？」鍾翠詩搞笑說：「有呀，就係好多嘢講，可以有好多話題，呢樣好好。」

 

轉載自: 晴報

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