  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
樓市亮話
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

24/07/2024

香港樓市正在乾塘，不是一潭死水

#本港樓市 #買樓 #樓市亮話 #銀行 #業主 #Call loan #看透樓市
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　香港樓價指數連續下跌5個星期，有老友話香港樓市將會繼續下跌，原因是一班學者在一個研討會上話香港樓市是一潭死水，樓市想唔跌都唔得。學者唔知道，香港樓市如果是一潭死水還好，就算繼續下跌都唔會跌得幾多，而事實上香港樓市好似正在被抽乾的魚塘，唔使幾耐，當魚塘乾塘時，魚塘中的魚就會被捕捉，業主就是魚塘中的魚。

 

　　好多人唔信，香港有咁多銀行，甚至是國際級銀行，點解會無水，點可以話香港樓市正在乾塘。老實說，香港業主真的不明白，在抵押品足夠之下，不少業主仍然被銀行call loan call到失魂。可以咁講，絕大部分業主在同樣的抵押品之下，欠銀行的錢比一年前少了很多，即是大部分業主被銀行抽了水，唔係每一個業主都準備充足，實力不足的業主就好似乾塘的魚，被迫賣走部分抵押品，如果長此下去，銀行繼續call loan，又唔借錢畀人買樓，總有一日，樓市會乾塘，所有業主都變成乾塘的魚，任人捕捉。

 

乾塘捕魚等如殺雞取卵，最後受到最大傷害的反而是漁塘主人。(Shutterstock)

 

　　不過，漁塘的主人亦知道，雖然乾塘可以輕易捕捉漁塘的魚，但魚塘乾塘之後，無三五年都唔可以飼養到足夠斤両的魚。換句話說，乾塘捕魚等如殺雞取卵，最後受到最大傷害的反而是漁塘主人。所以，有經驗的漁塘主人是不會讓魚塘乾塘，他們在水位較淺時捕捉體積較大的魚，除了可以賣得好價錢之外，最大目的是讓較少的魚在沒有大魚虎視眈眈之下，可以較容易繁殖生存，否則，整個魚塘最後只得幾條大魚，本來可以賣到錢的魚都被大魚食了，不合生計。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】拜登宣布競逐連任，若民主黨讓賀錦麗代替參選會否有效爭取選票？► 立即投票

我要回應
更多樓市亮話文章

你可能感興趣

#本港樓市 #買樓 #樓市亮話 #銀行 #業主 #Call loan #看透樓市
更多財智文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

賀錦麗接替拜登，特朗普自我神化，大選形勢更趨明朗

23/07/2024 11:45

大國博弈

人民幣定存 | 花旗3個月2.8厘，工銀亞洲98日平均2.5...

22/07/2024 17:07

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk