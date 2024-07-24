  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Art Month ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
著數速遞
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

24/07/2024

巴黎奧運2024 | 撐港隊！奧運限定商場購物、美食優惠盤點！MOKO低至25折運動商品／朗豪坊75折買運動服飾現金券／利東街買一送一餐飲券

#Deliveroo #優惠券 #著數優惠 #現金券 #商場優惠 #利東街 #信和集團 #折扣 #新地商場 #買一送一 #Shopping #優惠 #外賣優惠 #著數 #Jetso #朗豪坊 #泰金鍋 #佐賀燒肉谷
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　臨近奧運，相信不少人都打算到商場觀看直播賽事，感受熱鬧氣氛！不少商場、食肆最近紛紛推出了優惠折扣，和大家一起共慶奧運盛事！即睇以下優惠盤點！

 

奧運優惠2024  |  1. 新地旗下商場：大型電視螢幕直播＋低至25折運動商品

 

　　為了在商場與觀眾同樂，一起為港隊運動員打氣，新鴻基地產（下稱新地）旗下的六大商場，包括： 新城市廣場、YOHO MALL形點、MOKO新世紀廣場、新都會廣場、荃灣廣場、及西沙GO PARK，由7月27日起都將會在商場內大型電視螢幕全程直播焦點賽事！

 

（圖片來源：新地提供）

 

　　商場除了可以讓大家一起感受熱鬧奧運氣氛之外，還設置讓大家打卡拍照運動主題裝置之外，新地部分商場更提供消費優惠！當中包括：

 

MOKO新世紀廣場

  • 推出3大「運動應援禮遇」，包括專為運動員而設的「本地運動員應援賞」、多間運動商戶聯手推出低至25折精選商品及盡享高達HK$700 消費回贈的「Summer Highlight消費賞」。

 

新城市廣場

  • 直播賽事期間會派發運動品牌的購物優惠禮券，「盛夏消費賞」發放總值2,000萬元的電子禮券。

 

YOHO MALL形點

  • 直播期間以勁抵優惠換領運動商戶優惠券，場內亦舉辦「YOHO Planet 消費賞」，消費即賞高達$2,200 消費贈券。

 

新都會廣場及荃灣廣場

  • 兩大商場聯辦的「荃葵青運動熱」集結共18個人氣運動品牌推出「豪派運動福利」及「運動熱賞」，消費滿指定金額即賞高達HK$400贈券。


下一頁︰朗豪坊「敢『動』夏日」三重消費賞

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】機管局獎勵航空公司增往來香港航線，措施能有效推動航空業復常？► 立即投票

我要回應
更多著數速遞文章

你可能感興趣

#Deliveroo #優惠券 #著數優惠 #現金券 #商場優惠 #利東街 #信和集團 #折扣 #新地商場 #買一送一 #Shopping #優惠 #外賣優惠 #著數 #Jetso #朗豪坊 #泰金鍋 #佐賀燒肉谷
更多吃喝玩樂文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

《北京宣言》：巴人的第三條道路

24/07/2024 19:22

大國博弈

人民幣定存 | 花旗3個月2.8厘，工銀亞洲98日平均2.5...

22/07/2024 17:07

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk