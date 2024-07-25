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25/07/2024

李漫芬飛機師哥哥出書講追夢！曾狂打散工資助對方生活費︰呢啲事係應該做

#TVB #晴報文章 #娛樂 #爸媽心聲 #演員 #李漫芬 #電視劇 #港聞娛樂
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　　在《愛回家之開心速遞》中飾演「御用獸醫」Dr. Annie Mo的TVB演員李漫芬誕下愛女談在心後，一直兼顧住家庭及幕前的事業，近日她帶埋女兒亮相書展，原來是為了支持哥哥李漢傑出書。李漢傑是土生土長華人飛機師，今次推出《夢‧飛翔》鼓勵大家排除困難勇敢追夢。李漫芬為哥哥感到驕傲，提到當年狂接工作資助對方生活費一事，她謙言：「我哋感情好好，係應份做。」

 

 

　　李漫芬在IG分享捧哥哥場的合照，她留言說：「我的親大哥出書了，打從心裡為哥自豪和驕傲。這書記錄了很多刻骨銘心的印記，不論您是不是有信仰，這書可以給您一些鼓勵，一些安慰，他自費去學飛，經歷重重難關, 不合格再努力，不合格再努力，一步一腳印，成為香港土生土長的華人機長 ，我感動的（得）很。萬料不到，哥哥會把當年我的小幫忙，記錄在這書上。其實，這真的是做妹做家人應該做的事，如果時間倒流，要問多我一次，我都會豪（毫）不猶豫的這樣做，一家人，不是應該互相幫忙嗎？有緣份才做到兄弟姐妹，不是應該珍惜、愛惜、感恩嗎？謝謝哥哥，可以做您的妹，是我的福氣，請大家多多支持！#夢飛翔 #李漢傑 #夢想成真 展位 1B A32」

 

 

　　李漫芬接受本網電話訪問，提到資助哥哥追夢一事，她表示：「我同哥哥感情好好，呢啲事係應該做，我亦好願意做，希望大家買書支持佢啦！佢一路走來絕對唔簡單，本書一定會幫到大家面對困難，係一本好好嘅心靈書。」她表示未有機會坐哥哥揸嘅飛機，反而媽媽就坐過幾次，她說：「媽媽好開心，第一次坐嗰陣，聽住哥哥廣播，真係感動到喊，機組人員稱呼佢係機長媽咪，真係好欣慰同驕傲。我相信媽咪代表埋亡父去感受，而家爸爸一定好開心，唔使買機票可以周圍飛。」而李漫芬同樣繼續追夢，就算已婚育有一女，都繼續堅持在幕前發展，最近為陳德森導演拍攝一套有關抑鬱症的公益電影，亦努力直播帶貨搵真銀。

 

轉載自: 晴報

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