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25/07/2024

港鐵優惠2024 | 港鐵車站消費勁賺MTR分+儲印花！換免費車程、購物現金券！消費最高客人可換高達100免費車程！即睇消費積分印花兌換詳情

#Shopping #著數優惠 #消費賞 #車程優惠 #港鐵 #MTR #MTR分 #電子印花
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Text: Jane Law

　　平日搭港鐵出行注意！MTR Mobile 推出雙重夏日車站消費禮遇，只要在港鐵車站消費儲印花，就賞高達15,000 MTR分，可以免費換車票或購物劵！另外最高獎賞更有機會額外獲取100程免費車程，即睇優惠詳情！

 

　　平日只要是已登記MTR Mobile的用戶，搭乘港鐵的時候都可以自動獲取MTR分，換取港鐵車程優惠及現金券等禮品，而現在推出的「港鐵車站商店消費印花賞」推廣活動就可以讓大家更多機會賺更多分，更快換獎賞！

 

獎賞1. 站內購物儲印花賺額外 MTR 分

 

　　在2024年7月1日至8月31日的推廣期內，MTR Mobile登記用戶可以獲得港幣$1 = 1 MTR 分「基本賞」，且同時賺取電子印花。

 

　　只要在指定車站商店包括「食物及飲品」、「健康及美容」及「時裝及飾物」類別的商戶以電子消費、單一消費滿港幣$30，然後在MTR Mobile 內「自助賺分」功能上載收據及相關電子貨幣存根，核實後就可以獲得基本 MTR 分（$1 = 1 MTR 分）及電子印花 1 個！

 

　　每集齊 5 個電子印花，就會獲得額外 5,000 MTR 分，即代表只要消費滿港幣$150即可賺取額外5,000 MTR分，獲得的MTR分就可以用來換領港鐵免費車程！以3,000分為例，就可換取$10車費折扣；而6,000分則可取免費本地車程單程。

 

（圖片來源：MTR Mobile提供）

 

注意：

●　　電子印花將以印花卡形式累積，每名 MTR Mobile 登記用戶可獲最多 3 張印花卡

●　　登記用戶只需要在推廣期內消費，並於2024 年 9 月 7 日或之前上載收據和領取印花卡，即可獲額外MTR分

●　　使用者需要在2024 年 9 月 26 日或之前在已完成的印花卡點選「立即領取」，以賺取額外 MTR 分

●　　額外的MTR分，需要在 2024 年 11 月 3 日或之前使用， 逾期作廢

 

獎賞2. ：夏日「至 Top 消費賞」送600,000 MTR 分

 

　　除了印花賞，這次推廣另外特設「至 top 消費賞」，只要在推廣期內在指定車站商店包括 「食物及飲品」、「健康及美容」及「時裝及飾物」類別的商戶消費，累計上載收據消費金額的最高的5位客戶，每人可獲得最高獎賞級別的 600,000 MTR 分！

 

　　積分相當於可兌換高達 100 程免費港鐵車程，或車站商店電子禮券等不同禮品。

 

（圖片來源：MTR Mobile提供）

 

注意：

●　　累計上載收據消費金額的最高之五位客戶所獲得的額外積分會在 9 月 30 日前派發

●　　獲得的額外 MTR 分同樣需要在於 2024 年 11 月 3 日或之前使用，逾期作廢

 

下載 MTR Mobile 手機應用程式

https://www.mtr.com.hk/mtrmobile/ch/mtrpoints/register/

更多最新資訊：

https://www.mtr.com.hk/ch/customer/main/mtr-shops-stamp-card.html

 

 

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