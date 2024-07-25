巴黎奧運2024 | 熱話選手村開箱︰送奧運版Galaxy Z Flip6自拍、實測紙板床承重力、設戶外酒吧遊戲機室！餐廳有500道菜包米芝蓮？

巴黎奧運將於香港時間星期六凌晨 1 時半舉行，各國參賽隊伍陸續抵達法國。隨住巴黎奧運選手村（The Olympic Village）上星期四正式開村，各國代表隊選手進駐後也紛紛於社交平台分享村內的配套設施，由討論度最高的紙板床、餐廳美食至 Athlete365 歡迎包都有！即睇巴黎奧運選手村的亮點。

（圖片來源︰the Athlete365 House）

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巴黎奧運選手村｜開箱村內設施！戶外酒吧區、首設Mind Zone



位於巴黎北部近郊的奧運村佔地 52 公頃，當中的 82 棟公寓可接待約 14,000 名運動員及工作人員。村內設施齊全，有齊基本的餐廳、健身設施、紀念品商店、洗衣服務之外，Athlete365 House 更設有遊戲機室、Costa Coffee Café、戶外酒吧區，甚至有歷來首個育兒專區及支援運動員心理健康的 Mind Zone，讓大家操練之餘可以放鬆一下。

（圖片來源︰the Athlete365 House）

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村內特別設置由多條柱樑組成的「奧林匹克休戰牆」，來自五大洲的運動員都在柱上簽名留言，寫上世界和平的訊息。

（圖片來源︰the Athlete365 House）

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