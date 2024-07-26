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26/07/2024

A股14000點？

#財金大勢 #A股 #大A愛在深秋 #波浪理論
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　　近期，《金融界》報道了A股市場被一位暱稱為「大A愛在深秋」的上海爺叔攪動得沸沸揚揚。

 

　　這位爺叔因其大膽且引人注目的市場預測（表）而在網路上迅速走紅，尤其是他關於中信証券(滬:600030)的樂觀預測，聲稱中信証券將在短期內連續漲停，目標價從之前的450元人民幣調高至700元人民幣，甚至預言7月底上證指數將突破3300點，在2026年9月可達14600點，引起了廣泛的關注和討論。

 

 

　　爺叔的視頻在抖音上火出圈，其中他強調投資策略應側重於具有核心技術的龍頭公司，尤其是那些背靠央企的公司，同時堅決避免垃圾股。他特別看好中信証券，認為其股價將迎來爆炸性增長，並預測該股在7月22至25日期間將連續三天漲停，最終成為A股市值最大的公司。

 

　　爺叔的言論不僅讓中信証券在社交媒體和股票論壇上成為熱議焦點，還直接推升了該股的人氣和價格。7月22日早盤，中信証券股價一度漲超4%，H股表現更加強勁，帶動整個券商板塊活躍。

 

　　在股吧中，中信証券已登上熱搜第一。在社區平台上，股民持有兩種截然不同的觀點。一種認為這位爺叔將帶領散戶戰勝空頭，其「愛在深秋」概念堪稱封神。遼寧的一位股民強烈呼應，稱讚爺叔是股市的脊樑、散戶的主心骨，呼籲散戶團結起來，不讓空頭肆意妄為，在當前艱難時刻共同戰勝困難。

 

　　另一種觀點則認為，新型自媒體觀點不重要，流量才是首位，關鍵在於說出大家期望聽到的。股市跌了多年，大家迫切需要有人喊出心聲，期盼股市走出大牛市。所以這部分人覺得，爺叔是在譁眾取寵，是一種新型收割韭菜的方式，畢竟人氣上來，所指之處容易漲停，連川大智勝(深:002253)、沙特ETF(深:159329)都能漲停，A股的券商一哥沒理由比它們差。

 

A股值得看好

 

　　這位上海爺叔的大膽言論可能是真獨具慧眼，但亦可能是想博流量的譁眾取寵者。由於筆者未詳細跟蹤過上海爺叔的論據，難言上海爺叔分析的可信度。但基本上言，筆者是同意上海爺叔對A股看好的一點。至於中信証券可否到700元人民幣，A股會否升逾萬點，已不重要，因為筆者和上海爺叔都是看好A股的同路人。

 

　　在股評上，有時是要低頭拉車，看短目標來評，能賺個5%、10%便算。但有時又要抬頭看路，訂個長長長遠目標，來立個方向。回顧筆者這數十年來抬頭看路的發夢，有對有錯。錯的羞家不談，對的也可回顧一下，好讓大家有個對發夢能否成真的認識。

 

　　筆者於2003年時，恒指仍8300點時，估恒指會上至32000，跟今時上海爺叔估的一樣荒唐。

 

　　恒指於2000年3月開始科網爆破，由18000區跌至2003年的8300區。港股後向如何，一直沉淪，永不翻生？筆者認為不，港股尚可有光輝。當時筆者亦迷於波浪理論，並以此估後市。

 

　　波浪理論是永向上發展的，故如在8300區站穩，後市是可望升越18000點，至於逾幾多，就全靠估。

 

　　技術分析會用波浪理論中的0.618、0.5、0.382作為回調的支持位，但少有將之用作估上升位。要估上升，就是在0.618、0.5、0.382之前冠以1、2、3以至4來作抬頭看路的發夢位，可以發夢至幾高，走著瞧。當時筆者是以2000年3月31日的18397減2003年4月30日的8331，得出10066，再乘以3.178得出31989，便膽粗粗話恒指可見三萬二。為甚麼是乘3.178，而不是3.382、3.15、3.618，是因為升達0.178位的，都是假突破，後市不言而喻。大家有空，揾個計數機有空就計下回調位和上升目標位，應可知0.178位的含義，今時不講了。

 

　　估指數，是大話西遊，信不信由你。但有些估，要可信，是要有基礎支持。

 

　　信和(00083)N年前投得北角寶馬山道地皮，話明日後要賣2,800元呎，當時看是天價。筆者為文：《樓價二千八，供不起也請你供得起》，筆者敢稱天價樓也應供，是因為當時適婚年齡人數有60萬之眾，要有30萬間樓才夠新婚居所。有了這班潛在買家，二千八的樓你不供有人供，是否供不起要供得起？

 

　　又N年前，吉利(00175)仍賣1.5元時，筆者謂可見15元，到價又再改叫可見30元，30元之後又改叫可見50元。但咁就瓜了，因為30元後，應有大股東出貨，把價壓殘至今。

 

　　為甚麼會一再看好吉利？2009年初，吉利買入澳洲的波箱廠，由於筆者對中國汽車製造業的陋病稍有認識，知悉中國汽車落後，在波箱，會漏油、漏氣、漏水。這家澳洲波箱應是供應波箱予美國GM，吉利掌握了這中國汽車業所要的技術，應可有作為。其後，吉利又買了Volvo，同時又買入其二千多樣專利，又怎不會好？雖然今時電能車當道，但筆者對吉利仍未死心，望有日能明珠不再蒙塵。

 

　　當港交所(00388)於28元時，筆者喊見100元，到見100元，筆者又喊可見300元，再唔覺意炒過頭，可見500元。

 

　　敢一路叫高港交所，是因為這是門獨市生意，只要港股成交好，港交所應升。筆者看港股日成交在千二億，港交所可見300元；港股日成交逾千五至二千億，便可見500元。

 

　　在今時網絡世界，不明有人無論是高人還是博眼球、流量之人都會估大、估細。投資者只要看其所估之理據，你信定唔信，便可拿來作參考。

 

　　筆者跟上海爺叔同樣看好A股（爺叔較我超前很多），因為阿爺今時是處處為A股保駕護航，我是有信心的。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 

 

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