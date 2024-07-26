盈富25年，回報降至5.6%

上日提到，盈富基金(02800)是本港第一隻交易所買賣基金，成立至今剛好25年了（1999年11月12日面世，招股價12.88元），有人形容，它是香港人的基金。

也因此，不少投資專家都建議，如果是投資初哥，又或者想以月供形式買股票，而自己又沒有心水股票的話，最好就是揀盈富基金，因為這是最簡單和直接的方法，可以買到幾十隻優質的藍籌股。但從投資角度，這又是否如此呢？

正如上日提到，2014年，即盈富基金面世15年時，當時的基金經理道富環球在報章登了一個廣告，首次形容盈富基金是香港人的基金。

當時，有人替盈富基金計過數，如果投資者以招股價買入，並一直持有，15年來的年回報是4.15%，再計及每年大約3.5%股息收益，兩者加起來，總回報大約7.7%左右。這個成績雖然不算很出色，但卻已經及格了，至少跑贏通脹和銀行存款。

但過去10年，無論投資市場或者恒生指數成分股都出現很大變化。首先，本港投資市場已經不再由外資，尤其是美資和歐資主導，取而代之的是中資，即俗稱的北水。缺少了外資的積極參與，令到盈富基金的價格裹足不前（昨日收市報17.57元）。

盈富基金回報遞減，受多個因而影響。(Shutterstock)

而恒生指數的成分股，也由當時的50隻，大幅增至現時的80隻。我不敢說這30隻「新貴」的質素不及早年的股票，但可以肯定的是，不是所有後期加入的股票都派息，尤其是一些新經濟股，這就令到盈富基金的派息，由2018年起連續幾年都減少。直到去年，情況才有改善跡象（見附表）。

但有一點微妙的是，由於盈富基金的價格這幾年反覆向下，令到現價的股息率又不至於大跌，以去年派息0.65元，及昨日收市價17.57元計，往績股息率仍有3.7%。

不過，這個相對還可以的息率得以維持，不是因為派息增加，而只是因為股價下跌，這個影響就非同小可了。

我再替盈富基金計算過去25年的投資回報，結果發現，已由15年前的4.15%，降至現在的2.58%，再加上前幾年派息減少，估計每年平均可能只有3%左右，令到總回報降至只有5.6%左右，吸引力已經明顯下降了。而且，如果大家是在近10年才開始買或儲，相信成績會更差呢！

那麼，盈富基金是否仍可「付託終身」，或者是「老幼咸宜」呢？下次再續。