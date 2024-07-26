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26/07/2024

佘詩曼現身陳卓賢演唱會化身小歌迷hellosss！Man姐超投入變少女甜笑跟著唱《留一天與你喘息》

#歌手 #娛樂 #陳卓賢 #演員 #MIRROR #阮小儀 #佘詩曼 #影視娛樂
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　　陳卓賢向來都吸引到不少名人喜愛，當中日理萬機的房屋局常任秘書長兼房屋署署長也是hellosss（陳卓賢粉絲名）之一，經常在大小場合現身支持。又唱得又細心識冧人的陳卓賢，魅力驚人，原來連佘詩曼都被他的歌聲迷倒。

 

 

　　最近陳卓賢正為個人的演唱會演出，之前幾場都有藝人和DJ們去捧場。24日晚佘詩曼睇騷後，就急不及待分享了自己去現場睇騷的片段。跟身邊其他的hellosss一樣睇得入神，她一邊搖動身體，還一邊跟住陳卓賢「合唱」《留一天與你喘息》。

 

 

　　看得十分投入的佘詩曼，見到現場配合歌曲而放出的小氣球效果，她立即露出天真的一面，抬頭追著飄到面前的氣球，更用手指把氣球篤爆，之後她瞇起雙眼滿意地笑。

 

 

　　佘詩曼出帖文，兼且在限時動態貼相表示滿意整晚陳卓賢演出的視聽享受，陳卓賢除了有轉發對方在限時動態的帖文外，還在佘詩曼的IG留言，不過簡單留了感動表情和心心造手的公仔貼圖，答謝對方的支持。

 

 

　　其實，佘詩曼以往就算工作再忙，都一直都有留意著陳卓賢的動態，之前見到hellosss們為偶像舉行生日的應援活動，她見到陳卓賢去到現場打卡，感恩各位為他悉心製作的禮物時，她都有留意大讚hellosss們的心思，留言大讚：「Nice！」

 

 

　　陳卓賢一連七場的演唱會，除了以歌會hellosss之外，他都十分貼心，答謝圈中藝人支持，唱《Thank You Postman》時，找「郵差」特別送親手寫的信送給前來捧場的藝人，DJ阮小儀和梁文禮也曾經收到，還在社交平台分享信件。

 

轉載自: 晴報

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