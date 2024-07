男友阿Mo李啟言復健2年有大進展！So Ching IG展笑顏曬三點式泳照

前COLLAR成員的So Ching(蘇芷晴),於男友李啟言(阿Mo)在MIRROR演唱會,被大型屏幕壓至重傷後,2年來一直都對男友不離不棄,十分有情義。眼見阿Mo情況一日比一日好轉,她心情都開始放鬆。她在IG分享的圖片見到,笑容越來越多,而且近日趁著炎夏去沙灘暢泳消暑,而且罕有曬泳裝。

自從2022年李啟言在MIRROR的演唱會上,遇上不幸事故,至今仍然要留院接受治療,從他的父親每星期發出的代禱信中見到,他的情況不斷有改善,令家人和女友So Ching心情都開始較以往放鬆。最近一次的代禱信中,李父提及李啟言的近況,「經過了四星期的神經配對(現在仍進行中),基本生活所需的肌肉活動,都在配對的過程中漸有反應,只是還不夠力量,也需要大腦慢慢掌握怎樣控制。眼看原本手和腳在過去這一大段的日子都是不能動,現在卻是開始看似有主動的動作反應!每個認識並看到現在的阿Mo的人,都產生異常感動。」

So Ching 由事故發生後,一直落力照顧李啟言,離團後曾暗示跟隊友的價值觀不相似。而今年3月她曾接受訪問,就談及如何走出男友重傷的陰霾,她表示時間會沖淡一切。經過2年來的消磨,So Ching的心情從她在IG的分享可以見到。

So Ching 現時專注教跳舞,間中會放假,曾跟朋友去韓國旅行,久遺的笑容重現。而近來她曾自言肥了一點還積極減肥,不過見到她於IG上,分享了最新的泳裝,其中一張她高舉相機自拍,展示弗到漏的身材。她開心地寫道,「thank you lord for the nice weather, good quality timeand great friends what a beautiful day! (感謝上帝賜給我們美好的天氣、美好的時光和偉大的朋友們多麼美好的一天)」

So Ching十分喜歡水上活動,之前又去過沙灘玩直立板,今次跟朋友去曬太陽,熱辣辣天氣下,還跟朋友一起食西瓜降溫。好多網民留言都讚,曬得一臉紅卜卜的So Ching 好靚、身材好。不少Fans亦都留言表示掛念So Ching,還有人叮囑,「你太瘦啦! 要食返多啲嘢吖。」