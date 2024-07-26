東張西望 | 梁敏巧長袖泳衣身材逼爆！中門大開曬心口銷魂癦！159cm王子涵拍埋即變細細粒

「東張女神」梁敏巧向來身材一流，最近她與好友譚嘉儀、鄧伊婷及王子涵齊齊去海洋公園水上樂園，四位靚女水著上陣，身材最勁的梁敏巧雖然著住長袖泳衣，但依然中門大開，毫不吝嗇。

身材逼爆的梁敏巧，早前參與演出《濠玩夏水禮》時，身材之勁連港姐冠軍黃嘉雯都甘拜下風。久不久派福利的梁敏巧，日前與《濠玩夏水禮》鐵腳鄧伊婷和譚嘉儀，和王晶囡囡王子涵去水上樂園玩水，四位更大跳女團（G）I-DLE 的歌曲《Klaxon》，相當吸睛。

四位美女都是有料之人，雖然梁敏巧穿了黑色長袖泳衣及平腳泳褲，看似好密實，但其實她中門大開，展露深深事業線及胸懷大痣！她心口的癦更正正在事業線上方，成為視線焦點！不過她跳舞時明顯雞手鴨腳，似乎跟不上拍子，難怪她取笑自己：「我好狀況外嘅感覺。」

至於早前分享「這個夏天最後一輯泳衣照」的鄧伊婷亦打破「諾言」，今次她雖然沒有分享獨照，但穿上黑色比堅尼的她肌膚又白又滑，泳衣上截更包不住她的豐滿上圍，「南半球」若隱若現；她以手輕托香腮，立即谷出事業線！譚嘉儀及王子涵二人身形相約，最少布的譚嘉儀大擺S型甫士，又擔任領舞帶領大家跳舞；而久未露面的王子涵雖然身高有159cm，但大曬纖腰的她站在171cm的梁敏巧身邊，立即變得細細粒。