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26/07/2024

挪威小鎮給香港旅遊的啟示

#政是有心 #旅遊 #香港 #挪威 #政情 #香港經濟發展
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　　Skjolden，只是挪威一個小村莊，因坐落在世界上最長可通航峽灣松恩峽灣而聞名。

 

　　景點還有Feigumfossen，700英呎高，全挪威最高瀑布之一，以及一座建於1130年的原木教堂Urnes Stave Church，來吸引遊客。

 

　　這個人口只有幾百人的小鎮，是其中一個郵輪停泊站，除了以上幾個景點，便沒有其他觀賞價值了。瀑布要坐車才去到，但小鎮的人度了幾條增加旅遊收入的方式。

 

Skjolden利用郵輪停泊站的優勢，致力開發旅遊事業。(Shutterstock)

 

　　郵輪6小時停泊時間，去不了太遠的地方。租單車給人在鄉間小鎮中穿梭往來，既可享受此刻的寧靜，又不破壞生態環境。

 

　　亦可以坐一個小時巴士去較遠的瀑布參觀遊覽。當然還可以坐噴射飛船，在冰川間穿梭往來， 既可駛近瀑布參觀，亦可享受速度的快感。

 

Feigumfossen瀑布雄偉壯觀，吸引不少旅客遊覽。(Shutterstock)

 

　　以上都猜得到，最叫人意想不到是有農夫養了一些駝馬，先給遊客參觀農莊，繼而讓遊客拖著駝馬在河邊小路和村莊漫步，之後在農莊飲杯咖啡。出奇的是報名人數眾多，其創意不但值得欣賞，而且每位收費90美元，回報價值極高。

 

　　眾多香港旅遊景點，不是有一個聯合國自然文化遺產嗎？每次去西貢碼頭，就聽到那些叫賣坐船去看看六角柱石的聲音：50蚊來回、60蚊來回、45分鐘⋯⋯

 

　　上了船，除了知道目的地是六角柱石外，甚麼解說講解，完全欠奉，更加遑論講甚麼自然常識、歷史文化、生態價值了。船家只顧開船搵銀，完全沒有附加價值。

 

　　再看看另一挪威小鎮Stavanger，去遊覽Lysefjord冰川和Pulpit Rock布道石時，又有一番風景。因為時間關係，和家人兵分兩路，有坐直升機飛往布道石上空，盤旋觀賞；我則坐噴射飛船，在狹谷中奔馳，仰望欣賞。

 

　　坐直升機，500美元；坐噴射飛船，130美元。兩種體驗和景觀完全不同，不管是哪一種方式，都令人難忘。

 

遊客可坐直升機或噴射飛船觀賞Stavanger的布道石，兩種體驗大不同。(Shutterstock)

 

　　試想，如果在西貢碼頭，有噴射飛船去六角柱石參觀，收費遠比現在可以收多15至20倍價錢；坐直升機更可以收100倍價錢，相信仍有吸引力。

 

　　原因不只是快捷去觀賞那麼簡單，而是那坐在噴射飛船的飛馳感受，是另一種體驗；在直升機從上空觀賞，又是無與倫比。

 

　　香港海岸線漂亮，郊野公園山水別具特色，何不從近日流行的低空經濟找發展機遇？現時深圳發展低空經濟已經起步，作了多方面嘗試。

 

　　香港，一個成熟社會，法例健全，許多官員不去思考如何發展。

 

　　即使市場有這樣的需求，商家有條件可以提供相關服務，我們的配套完成了嗎？我們的法律、保險可以涵蓋這些旅遊方式嗎？

 

　　一連串的問題，只有那些對香港發展憂心忡忡的人才會如此緊張。問問特區官員，有多少個願意真正思考香港的旅遊發展？

 

　　仍然胡亂指揮旅發局每個月都放煙花、晚晚夜繽紛，都是舊有的一套，不用心，沒創意。

 

　　與其說是挪威小鎮對香港旅遊的啟示，不如說是對香港政治的警示。部分官員不思進取，苟且偷安，自己創意不足，卻不幫助有創新能力的想法拆牆鬆綁，結果害了香港。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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