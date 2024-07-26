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26/07/2024

立會休會，監察政府功能再掀關注

#立法會 #立會透視鏡 #政情 #施政報告
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　唔經唔覺，立法會又去到暑假休會時間，要去到10月先會恢復會議。無會開唔代表議員係悠悠閒，事關10月就係《施政報告》公布嘅日子，呢排一眾議員就忙緊輪住「面聖」，向特首提交《施政報告》建議，希望特首接納佢哋提出嘅意見，放入去《施政報告》之中，咁亦都係完善選舉制度之後，立法會議員其中一個比較容易理解嘅KPI。

 

　　接納建議係一個指標，但其實立法會議員另有一個重要職能，就係監察政府運作、監察政府有無亂咁用公帑，呢方面立法會又有無起到佢嘅功用呢？近年講嘢愈來愈大膽、其中一位最資深嘅議員謝偉俊，似乎就唔多認為立法會起到監察作用，佢噚日見完特首交建議，亦都指出立法會依家嘅監察功能「失真」，例如立法會常設嘅政府帳目委員會，以及《權力及特權法》賦權成立嘅獨立調查委員會，都係為咗調查公營機構財政、監察政府運作，但最近一次帳委會只有兩個記者出席，而呢屆立法會出年就完結，至今從未召開過獨立調查委員會。

 

　　無獨有偶，早幾日被視為「唯一反對派」嘅議員狄志遠，亦質疑立法會監察功能較以往削弱，佢話有議員提出反對意見後，獲官員致電「唔使咁呀？」，事後更加惹來另外兩位建制派立法會議員公開反駁。

 

完善選舉制度後，立法會與政府的關係無以往那麼緊張。(Shutterstock)

 

　　Tina就以上觀點問過幾位立法會議員，一位今屆先當選嘅「嫩口」議員某程度上亦認同謝嘅講法，佢話留意到過去帳委會開記者會都係非常大陣仗，好多記者追問，之後嘅媒體篇幅都唔細；但係今屆帳委會似乎無咗相關功能，如謝偉俊所講，最近一次報告記者會，得兩個記者到場，再問番相關委員，原來當日記者係零提問，帳委會讀完新聞稿之後好快就完咗個新聞發布會，傳媒朋友對帳委會呢次報告根本係漠不關心。

 

　　「出現咁嘅情況有兩個可能，一就係帳委會喺審議嘅過程唔夠賣力，發現唔到政府點樣大花筒、點樣失職；另一個就係審計署本身份審計報告其實亦只不過係小罵小鬧，專門搵啲搔不著癢處嘅位去批評其他政府部門，等公眾唔好認為現屆政府有失職嘅地方。不過，就咁睇最新兩個進行公開聆訊嘅篇章，似乎又真係睇唔出審計署搵到咩政府部門有重大甩漏嘅地方，向好方面諗，就係政府部門真係有改進、公務員都係跟足程序去做嘢。」

 

　　然而有資深議員就特別指出，議員並唔係無監察嘅功能，只不過有啲議題可能好早就已經叫停政府，或者提出咗反對意見等政府吸收，好似垃圾徵費咁，議員反對嘅角色就非常重要，如果唔係，政府一定按時間表推出咗，都證明立法會係有監察作用嘅。嗰名資深議員同時強調，完善選舉制度之後嘅立法會亦會監察政府，不過就唔會再好似以前咁樣，透過喺立法會入面投反對票，而係事先作良好溝通，認為咁樣都係良好互動。

 

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