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26/07/2024

張家界｜坐高鐵玩勻張家界西線！必check 4大景點︰夜遊七十二奇樓行美食街！打卡去千年芙蓉鎮、鳳凰古城遊船！附高鐵時間表

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Text: Louise Yuen

　　高鐵（香港段）終於在上月起新增張家界西線，大家不需再到長沙轉車，由香港直接乘搭高鐵即可抵達張家界！另一大賣點是高鐵於 8:30 am 從香港西九龍站出發，只需約 6.5 小時車程，當日 3pm 便能到達張家界西站，比起以前黃昏才下車可多玩半日！

 

　　張家界西線新增 6 個站點，分別為邵陽、洞口、懷化南、鳳凰古城、吉首東，以及張家界西。張家界以仙境般的自然美景聞名，世界自然遺產 5A 級張家界國家森林公園、電影《阿凡達》取景地也在這裏，打卡熱點芙蓉鎮也不過是一站之隔，如乘坐同一條高鐵路線，還可以直達鳳凰古城。即睇如何玩盡張家界西線！

 

 

張家界景點｜01 張家界西站︰人間仙境！賞震撼巨石柱景觀

 

　　山長水遠來到張家界，無非想親身一睹「人間仙境」的美景，所以集多個著名景點於一身的張家界國家森林公園自然是重點行程。園區位於武陵山，離張家界西站不過約 28 分鐘車程，佔地廣闊達 1.3 萬公頃，是中國首個國家森林公園。必去袁家界和天子山，前者可搭乘世界最高戶外電梯「百龍天梯」花僅 1.5 分鐘登上山頂，俯瞰整片自然巨石柱的震撼景觀美景，當中的「乾坤柱」更是電影《阿凡達》取景地；後者因山壁崩塌，山體形成洞開一門，加上前面 999 級的筆直的天梯，成為一大奇觀。

 

 

下一頁︰夜遊「七十二奇樓」！小劇場+燈光 show+美食街

 

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