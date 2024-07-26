開季在即 曼聯搶簽兩將 坦格續任 沒足夠說服力

到底是先有好領隊才訓練出好球員，抑或先買好球員才找來好領隊領軍？曾經用這個雞與雞蛋問題，形容過曼聯上兩任領隊，包括蘇斯克查和現任領隊坦格，認為他們未夠班帶好紅魔。

巴黎奧運關係，今屆英超揭幕延一個星期開季，曼聯早已花了超過1億歐元簽名入兩個新兵。出手雖然快，但是否好就值得懷疑。



今夏轉會窗暫時花錢最多的不是任何一隊豪門，竟然是維拉。至今總開支超過1.78億歐元，買入8個球員。但球迷應該都記得，買人愈多，磨合就愈久，成績不一定理想。說到底應是可以角逐歐聯惹的禍，看看領隊艾馬利的能量了。

紅魔鬼上屆意外奪得足總杯冠軍，是6年來首個獎盃。本來賽前已經估計坦格將會被炒，殊不知決賽贏波，令坦格留下來。

兩個新兵約路和舒克斯都不是成了名的球員，雖然有潛力，但在曼聯有成長空間嗎？曼聯如果要爭冠，兩個新兵可以幫到多少？

關鍵是，上季曼聯的入球是57球，失球是58球；得球對比最多的曼城和阿仙奴超過90球，得球少30球，失球也比這兩隊多接近30球。



有傳利物浦也積極增強攻力，包括打算以6500萬歐元買入皇家蘇斯達日本前鋒久保建英。上季只上陣30場，但攻入7入球4助攻，不算頂尖，且看史諾如何用此子了。

約路只有18歲，未證明過自己，只能算是潛力股；舒克斯23歲，荷蘭小國腳，也仍未有過出色表現，如何幫到曼聯解決這30球的缺口？

曼聯不換帥，相當於是再賭一次。坦格有多少斤兩，過去兩季球迷已經睇得出，唯獨是新管理還不肯面對現實。或許，賭的一次是從死敵曼城撬來的體育總監，希望將曼城成功方程式，套在曼聯。



日前傳出迪布尼即將簽約沙特球會，但昨天哥迪奧拿證實迪布尼將會留隊；但據報門將艾達臣就獲得放行前往阿聯酋球隊。如果曼城未能羅致新的頂級門將，下季爭標就有點難度。

但話說回來，如今曼聯帥位，只是燙手山芋，又有那個名帥會肯接手呢。現在曼聯，小股東入了局，全部精力搞球隊，看看下季的曼聯還是否改了命。



車路士新帥馬利斯卡，不論外型和戰術思維都與哥迪奧拿很相似，加上在曼城工作過，背景不俗，但需時磨合，暫時羅致6個新兵的車路士，相信來季仍是會以試陣為主。