  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
吃喝玩樂
足球俱樂部
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

26/07/2024

開季在即 曼聯搶簽兩將 坦格續任 沒足夠說服力

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 主教練

    主教練

    教書時執教足球隊，亦奪得過全港冠軍。最大樂趣，是今天仍可在綠茵球場上奔跑和夜半起床看歐聯。

     

    過去兩屆世界盃，均凖確預測8強至冠軍誰屬。作者擅長以教練角度、數字管理和戰術運用去分析比賽，揚棄球迷的主觀臆測和情感因素。

    足球俱樂部

　　到底是先有好領隊才訓練出好球員，抑或先買好球員才找來好領隊領軍？曾經用這個雞與雞蛋問題，形容過曼聯上兩任領隊，包括蘇斯克查和現任領隊坦格，認為他們未夠班帶好紅魔。

 

　　巴黎奧運關係，今屆英超揭幕延一個星期開季，曼聯早已花了超過1億歐元簽名入兩個新兵。出手雖然快，但是否好就值得懷疑。

 


今夏轉會窗暫時花錢最多的不是任何一隊豪門，竟然是維拉。至今總開支超過1.78億歐元，買入8個球員。但球迷應該都記得，買人愈多，磨合就愈久，成績不一定理想。說到底應是可以角逐歐聯惹的禍，看看領隊艾馬利的能量了。

 

　　紅魔鬼上屆意外奪得足總杯冠軍，是6年來首個獎盃。本來賽前已經估計坦格將會被炒，殊不知決賽贏波，令坦格留下來。

 

　　兩個新兵約路和舒克斯都不是成了名的球員，雖然有潛力，但在曼聯有成長空間嗎？曼聯如果要爭冠，兩個新兵可以幫到多少？

 

　　關鍵是，上季曼聯的入球是57球，失球是58球；得球對比最多的曼城和阿仙奴超過90球，得球少30球，失球也比這兩隊多接近30球。

 


有傳利物浦也積極增強攻力，包括打算以6500萬歐元買入皇家蘇斯達日本前鋒久保建英。上季只上陣30場，但攻入7入球4助攻，不算頂尖，且看史諾如何用此子了。

 

　　約路只有18歲，未證明過自己，只能算是潛力股；舒克斯23歲，荷蘭小國腳，也仍未有過出色表現，如何幫到曼聯解決這30球的缺口？

 

　　曼聯不換帥，相當於是再賭一次。坦格有多少斤兩，過去兩季球迷已經睇得出，唯獨是新管理還不肯面對現實。或許，賭的一次是從死敵曼城撬來的體育總監，希望將曼城成功方程式，套在曼聯。

 


日前傳出迪布尼即將簽約沙特球會，但昨天哥迪奧拿證實迪布尼將會留隊；但據報門將艾達臣就獲得放行前往阿聯酋球隊。如果曼城未能羅致新的頂級門將，下季爭標就有點難度。

 

　　但話說回來，如今曼聯帥位，只是燙手山芋，又有那個名帥會肯接手呢。現在曼聯，小股東入了局，全部精力搞球隊，看看下季的曼聯還是否改了命。

 


車路士新帥馬利斯卡，不論外型和戰術思維都與哥迪奧拿很相似，加上在曼城工作過，背景不俗，但需時磨合，暫時羅致6個新兵的車路士，相信來季仍是會以試陣為主。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】機管局獎勵航空公司增往來香港航線，措施能有效推動航空業復常？► 立即投票

我要回應
更多足球俱樂部文章
更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

從游說集團，窺探下任美國總統取向

26/07/2024 08:08

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲推98日存息最高4厘，188日3.95...

25/07/2024 16:33

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk