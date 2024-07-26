淘寶網購優惠 | 8月起推大服飾全球包郵計畫！涵蓋18類貨品、增免費退貨服務！買滿幾多錢香港包郵？

網購注意！以往在淘寶購物，都需要額外支付運費送來香港，但現在淘寶推出「大服飾全球包郵計劃」，由8月開始買指定貨品可享香港免運費優惠，涵蓋共18類貨品。最吸引是就算收到貨品不滿意，所有退貨、換貨的費用都會由平台支付，以後在淘寶購物就變得更方便！

淘寶宣佈推出「大服飾全球包郵計劃」，為海外消費者提供高額運費補貼，由8月1日開始，韓國、台灣、新加坡、澳門等6個亞洲地區都可以享有包郵優惠，只要消費者購買含「包郵到港」標識的商品，郵寄至香港地區並買滿人民幣￥99，即有包郵優惠。

18類服飾類產品免運費優惠：

1. 女裝或女士精品

2. 男裝

3. 女鞋

4. 流行男鞋

5. 女士或男士內衣／家居服

6. 箱包皮具或熱門女裝手提包或男包

7. 服飾配件／皮帶／帽子／圍巾

8. 手錶

9. ZIPPO或瑞士軍刀或眼鏡

10. 自行車或騎行裝備／配件

11. 運動鞋

12. 運動服或休閒服裝

13. 運動包／戶外包或配件

14. 運動／瑜伽／健身或球迷用品

15. 戶外／登山／露營或旅行用品

16. 童裝

17. 童鞋

18. 飾品／流行首飾或時尚飾品。

平台會按照商品的平均重量、體積等綜合評估，如果商品的平均重量或體積過大，就可能無法提供包郵服務。如果不確定產品種類，可以留意商品如果有「境外滿包郵」的標籤，就代表只要買滿包郵門檻，就可以享有包郵服務！

「本地退服務」退貨保障

淘寶買家們可能試過收到貨不對辦的貨品，但又礙於退貨運費昂貴而擱在家中，現在淘寶支援香港本地退貨，就可以避免這個情況發生！

本地退服務推出以後，申請退貨或退款時，買家只需要將商品退貨至指定的境外地址、無需退回內地地址。退貨後退款就會以原本的付款方式退回，而且所有退換貨成本會都由淘寶平台支付。

支援本地退服務的商品可見「本地退」標籤 （圖片來源：淘寶應用程式）

（圖片來源：淘寶）

更多資料可瀏覽淘寶網頁。