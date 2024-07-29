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29/07/2024

賺息蝕價經典例子？

#財識兼收 #置富產業信託 #理財智慧 #公平值變化 #股東權益
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　早前有Patreon會員問到有關對置富產業信託(00778)的看法，見其股價由5年前的11元跌至3.7元，跌幅近七成，是否一隻「賺息蝕價」的股票呢？這裏分享一下。

 

　　曾經提過，股息的重點是看企業的盈利能力是否支持派息動作，置富產業信託這5年派息如下：

 

　　2019年：9.94億元

　　2020年：9.22億元

　　2021年：8.83億元

　　2022年：7.77億元

　　2023年：8.11億元

 

　　派息相當穩定，過去5年派息介乎7億多元至9億多元，5年總共派息43.87億元，這都是真金白銀放到股東口袋的現金。

 

　　置富產業信託這5年盈利如下：

 

　　2019年：14.77億元

　　2020年：-31.93億元

　　2021年：13.18億元

　　2022年：5.03億元

　　2023年：-1.55億元

 

　　這5年的盈利極不穩定，5年總共虧損約5000萬元。

 

置富產業信託過去5年共蝕5000萬元，卻派出40多億元股息。（置富產業信託網頁圖片）

 

　　問題來了，過去5年，明明虧損5000萬元，何解派出43.87億元的股息來呢？再看看股東權益的變化，由5年前約326億元下跌至今天約280億元，減值約46億元。5年來沒有正數盈利，卻派出40多億元的股息，股東權益又減值40多億元，這些數字關係值得深思。

 

　　另外有點值得一提，雖說置富產業信託過去5年總計無盈利，但其實盈利計法中有條大數是公平值變化，每年按物業價值重估入帳，即價值重估提升被當作盈利，下跌則被當作虧損。

 

　　5年來的公平值變化如下：

 

　　2019年：6.62億元

　　2020年：-38億元

　　2021年：3.58億元

　　2022年：-6.96億元

　　2023年：-6.29億元

 

　　5年總和是負41億元。

 

　　這個公平值變化並無現金支出，可視為紙上變化。若假設減值後它日會回升，這個負41億元不被計算的話，過去5年的實際盈利約為40億元，而不是虧損5000萬元。剛巧這個40多億元的公平值減值，與股東權益的減值相近，又值得深思。

 

　　上面整理好的幾組數字，令我們對置富產業信託派息來源算是有個感覺。股價大跌還有一個連鎖效應，大家看見其資產的公平值下跌，導致股東權益5年減值46億元，或14%。以當年股價11元計，市場給予市帳率倍數約為0.65倍，市值達212億元，當股東權益逐年下跌，影響資金投資意欲，資金抽走，市帳率倍數下跌至不到0.3倍，按3.7元股價計，市值不到80億元，出現大跌近七成的結果。別看輕公平值變化這個紙上富貴的效應。

 

相關連結：

淺談REITS，問中隻賺息蝕價既經典例子（止凡信箱）

https://www.patreon.com/posts/qian-tan-reits-108300585

 

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