摩根大通在港首推在職培訓計劃！向就讀副學士、高級文憑課程年輕人才招手︰不同背景想法帶來更多創意！面試著重3大技能

金融服務業對本港經濟的重要程度不言而喻，隨著金融科技創新與生成式人工智能（GenAI）浪潮掀起，加上人才流失挑戰，其人力市場也在作出相應調整。

摩根大通香港人力資源總監何曉雲（Jessica）表示，該行向就讀副學士及高級文憑課程的年輕人才招手，深信各部門與業務也可獲益於不同背景人才。（彭大偉攝）

摩根大通去年在港首度推出的在職培訓計劃，向就讀副學士及高級文憑課程的年輕人才招手。摩通香港人力資源總監何曉雲（Jessica）接受本報專訪時強調，「將會繼續聘用來自不同背景的人才，投放資源以吸納及栽培人才，尤其是年輕一代。」

此外，亦會應用GenAI推動變革，她認為，以AI幫忙完成重複度高且沉悶的工作，可以讓員工從事更多Value added（增值）的工作。

銀行界近年銳意培育新血，拓展人才庫。摩通去年在港開展在職培訓計劃，協助正就讀副學士及高級文憑課程最後一年、或少於兩年全職工作經驗的課程畢業生，於該行發展技能及接觸金融業的工作。

Jessica指出，由於計劃推出後得到很多正面反饋，因此今年繼續推行新一屆計劃，「8月就會迎接新一批的年輕參加者」。據透露，該計劃的入選人數，已由去年的10位增至今年的17位，培訓期亦會由6個月延長至1年。期望透過該計劃令年輕人認識摩根大通的業務，以及給予機會他們發展個人技能組合（Skill set）、人際網絡，「希望能幫助到他們打好基礎」。

不同背景想法 帶來更多創意

近年企業常言建構多元與包容的職場文化，主張以多元、公平、共融來看待及吸納人才，最終有助創造更多企業價值，帶動發展。Jessica強調，團隊以All Minds Wanted的理念招聘，歡迎不同學科領域人才，是源於其深信，「不同背景的人士，他們有不同的想法，可以帶予我們更多創意。」而且，各部門與業務也獲益於不同背景人才，有其助力出謀獻策，「其實最終得益的都是公司」。很多時候，管理層也可以在這些多元背景人才的身上，得到一些啟發甚至創新意念。

至於在甄選學生方面，團隊也會摒棄一些比較傳統的標準，「不會取決於某一個學位或某一間學校」。她續指，在面試環節中，會更著重他們在各項技能的質素及表現，例如：1.同理心、2.批判性思維，以及3.解難能力。

在職培訓計劃 安排參與前線

在一年內，入選的參加者將會分派到不同的部門組別，安排他們參加不同的項目。她強調，今年計劃除了把培訓期延長，還有一項特別更新，將會安排部分學生參與前線業務。至於包括哪些前線業務，屆時將根據他們的興趣和能力分配，同時，「內部將會有一些經驗比較豐富的同事作為他們的導師，幫助他們，例如給予一些支援與指導。」